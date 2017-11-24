Организаторов детского конкурса со стриптизом вызвали в прокуратуру

Громким скандалом обернулось выступление танцевальной группы на детском фестивале «Берега талантов» в Таганроге. Три девушки вышли на сцену ДК в откровенных нарядах и исполнили зажигательный
стрип-данс.
Родители с детьми, бабушки и дедушки, присутствовавшие в зале, этого жанра явно не оценили. Но широкий резонанс история получила после того, как ролик с выступлением попал в Сеть. О талантах, которые попутали берега, корреспондент НТВ Михаил Антропов.
А ведь начиналось все так безобидно: на сцену районного ДК выходили юные танцоры, а родители, умиляясь талантливым чадам, снимали выступления на видео. И вдруг на сцене появились девушки в кожаном белье и чулках. Так фестиваль «Берега талантов» вышел на безбрежные просторы категории «18+».
То, что происходило перед детской в том числе аудиторией, называется «стрип-пластика» — стиль, пограничный стриптизу, но без раздевания. Адепты откровенной хореографии занимаются в местной танцевальной студии.
Дарья Кочанова, руководитель танцевальной студии «Импульс»: «Современное направление с элементами акробатики, с небольшим подтекстом эротизма, конечно же, но это должно быть все настолько аккуратно».
Эта «аккуратность» оказалась непонятна пользователям соцсетей. Там разразилась настоящая буря, когда любительский ролик кто-то из зрителей разместил в Интернете. Люди писали, что шокированы и не понимают, как организаторы фестиваля допустили показ детям эротического танца.
В положении о конкурсе «Берега талантов» указан возраст участников: от трех лет и выше. Выступление взрослых танцоров формально не было запрещено. Здесь же описана основная идея фестиваля, которая теперь звучит как-то двусмысленно: «расширение кругозора детей и молодежи».
Руководство ДК, где проходило сомнительное выступление, дает пояснения прокуратуре. Организаторы фестиваля, избегая общения с прессой, едва соглашаются на скупой телефонный комментарий.
Екатерина Макарова, организация «Международная федерация развития талантов»: «У нас конкурс не имеет возрастных ограничений. Видеоотбора никакого нет, ответственность за постановку несут непосредственно руководители коллективов».
Руководитель коллектива, уверяет: их репертуар с самого начала не вызывал возражений.
Дарья Кочанова, студия танца «Импульс»: «Увидели, что в списке стрип-пластика, организаторы сказали: очень хорошо, что такое новое направление, никаких не вызвало нареканий».
А по итогам фестиваля исполнительницы зажигательных танцев даже получили грамоты лауреатов и кубок. И самое главное: их выступление вызвало в зале бурные овации.
Уже известно, что организаторы ежегодного фестиваля не намерены отказываться от выступлений в категории «18+», однако обещают проводить их в особые дни без участия несовершеннолетних.
А ведь начиналось все так безобидно: на сцену районного ДК выходили юные танцоры, а родители, умиляясь талантливым чадам, снимали выступления на видео. И вдруг на сцене появились девушки в кожаном белье и чулках. Так фестиваль «Берега талантов» вышел на безбрежные просторы категории «18+».
То, что происходило перед детской в том числе аудиторией, называется «стрип-пластика» — стиль, пограничный стриптизу, но без раздевания. Адепты откровенной хореографии занимаются в местной танцевальной студии.
Дарья Кочанова, руководитель танцевальной студии «Импульс»: «Современное направление с элементами акробатики, с небольшим подтекстом эротизма, конечно же, но это должно быть все настолько аккуратно».
Эта «аккуратность» оказалась непонятна пользователям соцсетей. Там разразилась настоящая буря, когда любительский ролик кто-то из зрителей разместил в Интернете. Люди писали, что шокированы и не понимают, как организаторы фестиваля допустили показ детям эротического танца.
В положении о конкурсе «Берега талантов» указан возраст участников: от трех лет и выше. Выступление взрослых танцоров формально не было запрещено. Здесь же описана основная идея фестиваля, которая теперь звучит как-то двусмысленно: «расширение кругозора детей и молодежи».
Руководство ДК, где проходило сомнительное выступление, дает пояснения прокуратуре. Организаторы фестиваля, избегая общения с прессой, едва соглашаются на скупой телефонный комментарий.
Екатерина Макарова, организация «Международная федерация развития талантов»: «У нас конкурс не имеет возрастных ограничений. Видеоотбора никакого нет, ответственность за постановку несут непосредственно руководители коллективов».
Руководитель коллектива, уверяет: их репертуар с самого начала не вызывал возражений.
Дарья Кочанова, студия танца «Импульс»: «Увидели, что в списке стрип-пластика, организаторы сказали: очень хорошо, что такое новое направление, никаких не вызвало нареканий».
А по итогам фестиваля исполнительницы зажигательных танцев даже получили грамоты лауреатов и кубок. И самое главное: их выступление вызвало в зале бурные овации.
Уже известно, что организаторы ежегодного фестиваля не намерены отказываться от выступлений в категории «18+», однако обещают проводить их в особые дни без участия несовершеннолетних.
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