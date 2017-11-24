Пять человек погибли в столкновении легковушки и грузовика в Чувашии

Пять человек стали жертвами автокатастрофы на
709-м километре трассе М-7 Чувашии, где столкнулись автомобиль с грузовиком.
Трагедия произошла неподалеку от деревни Старое Янситово. Там автомобиль Opel врезался в фуру МАЗ. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд легковушки на встречную полосу.
В результате ДТП пять человек погибли, еще двое травмированы, сообщили в республиканском МВД.
Также, по данным полиции, Opel был зарегистрирован месяц назад, и за это время водитель машины допустил 18 нарушений скоростного режима. Это было зафиксировано прибором автоматической видеофиксации.
В результате ДТП пять человек погибли, еще двое травмированы, сообщили в республиканском МВД.
Также, по данным полиции, Opel был зарегистрирован месяц назад, и за это время водитель машины допустил 18 нарушений скоростного режима. Это было зафиксировано прибором автоматической видеофиксации.
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