Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Пять человек погибли в столкновении легковушки и грузовика в Чувашии

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    • Фото: 21.мвд.рф
    Пять человек погибли в столкновении легковушки и грузовика в Чувашии

    Пять человек погибли в столкновении легковушки и грузовика в Чувашии

    Пять человек погибли в столкновении легковушки и грузовика в Чувашии
  • Фото: 21.мвд.рф

    • Пять человек стали жертвами автокатастрофы на 709-м километре трассе М-7 Чувашии, где столкнулись автомобиль с грузовиком.

    Трагедия произошла неподалеку от деревни Старое Янситово. Там автомобиль Opel врезался в фуру МАЗ. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд легковушки на встречную полосу.

    В результате ДТП пять человек погибли, еще двое травмированы, сообщили в республиканском МВД.

    Также, по данным полиции, Opel был зарегистрирован месяц назад, и за это время водитель машины допустил 18 нарушений скоростного режима. Это было зафиксировано прибором автоматической видеофиксации.

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