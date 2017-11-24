Ищу суррогатную маму: как рождение детей стало бизнесом

По данным ВЦИОМ, более 40% россиян считают нынешнее время благоприятным для рождения детей. Вместе с тем репродуктивная функция людей снижается, с проблемой бесплодия сейчас сталкивается до 10% населения. Поэтому все больше малышей рождается при помощи суррогатного материнства.
Все чаще и в Интернете, и на улицах можно увидеть объявления: «Ищем суррогатную мать». В Благовещенске агентство по подбору суррогатных матерей даже разместило рекламу на автобусных билетах. Но до сих пор в России многие вопросы в этой сфере не регулируются, поэтому растет и число тех, кто хочет на этих законодательных пробелах заработать. Жертвой мошенников становятся и бесплодные семьи, и сами суррогатные матери.
Нина Дмитрушкова из Волгограда выносила и родила дочь для состоятельного заказчика, который хотел внука от умершего сына. Заказчик девочку так и не забрал. Сначала Нина думала, что мужчину не устроил пол ребенка, но потом выяснила, что еще одна суррогатная мать в то же время родила для него же мальчика и девочку. Денег клиент так и не заплатил и даже выиграл суд, ведь в законе не сказано, что заказчик в любом случае обязан принять ребенка. Дмитрушкова любит маленькую Еву и сейчас уже не отдала бы ее никому, но женщина понимает, что ее обманули.
Юлия Эйхлер и Александр Фисенко из Калининграда, напротив, ищут себе суррогатную мать. В агентствах им предложили помощь за огромные деньги, и они решили искать сами. И тут же наткнулись на мошенников; к счастью, все деньги отдать не успели. Несмотря на все подводные камни в суррогатном материнстве, супруги останавливаться не собираются.
Искусственное оплодотворение уже достаточно давно законно в стране, на этом многие строят бизнес. Но специалисты отмечают: конфликты между суррогатными матерями и биологическими родителями сейчас разрешает не закон, а суды. Было несколько громких процессов, в которых суд обязал суррогатную мать отдать ребенка биологическим родителям.
Многие суррогатные матери считают свое занятие не работой, а помощью, и готовы сделать все, чтобы заказчики получили здорового ребенка. Но немало и мошенников, которые научились зарабатывать на этом. Сейчас эта индустрия больше основана на честном слове, чем на законной поддержке.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.
Нина Дмитрушкова из Волгограда выносила и родила дочь для состоятельного заказчика, который хотел внука от умершего сына. Заказчик девочку так и не забрал. Сначала Нина думала, что мужчину не устроил пол ребенка, но потом выяснила, что еще одна суррогатная мать в то же время родила для него же мальчика и девочку. Денег клиент так и не заплатил и даже выиграл суд, ведь в законе не сказано, что заказчик в любом случае обязан принять ребенка. Дмитрушкова любит маленькую Еву и сейчас уже не отдала бы ее никому, но женщина понимает, что ее обманули.
Юлия Эйхлер и Александр Фисенко из Калининграда, напротив, ищут себе суррогатную мать. В агентствах им предложили помощь за огромные деньги, и они решили искать сами. И тут же наткнулись на мошенников; к счастью, все деньги отдать не успели. Несмотря на все подводные камни в суррогатном материнстве, супруги останавливаться не собираются.
Искусственное оплодотворение уже достаточно давно законно в стране, на этом многие строят бизнес. Но специалисты отмечают: конфликты между суррогатными матерями и биологическими родителями сейчас разрешает не закон, а суды. Было несколько громких процессов, в которых суд обязал суррогатную мать отдать ребенка биологическим родителям.
Многие суррогатные матери считают свое занятие не работой, а помощью, и готовы сделать все, чтобы заказчики получили здорового ребенка. Но немало и мошенников, которые научились зарабатывать на этом. Сейчас эта индустрия больше основана на честном слове, чем на законной поддержке.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.
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