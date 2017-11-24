В Москве наградили победителей конкурса «Семья года»

В столице сегодня вручили награды многодетным семьям и семейным парам-долгожителям .

За звание лучших в этом году боролись более 300 семей со всей страны.



Сначала всем предстояло пройти региональный этап. После чего в финальный тур вышли только 85 семей. Среди награжденных — многодетная семья из Ростовской области, где воспитываются 18 детей, из которых 12 — приемные.



Таких больших семей среди победителей было немало. В выборе самых достойных жюри учитывало не только количество детей, но и другие факторы — здоровый образ жизни, семейные увлечения и активную жизненную позицию. Чествовали на церемонии и супружеские пары, отметившие «золотую» свадьбу. Истории самых ярких семейных династий будут включены в книгу «Семья года-2017».