Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги сочинских переговоров по Сирии. Путин, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с членами Совбеза РФ итоги сочинских переговоров по Сирии

    Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги сочинских переговоров по Сирии

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    Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги сочинских переговоров по Сирии

    Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги сочинских переговоров по Сирии

      Урегулирование в Сирии обсудил сегодня Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ.

      На оперативном совещании речь шла об итогах серии международных контактов главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На этой неделе Путин встретился лично и провел телефонные переговоры со всеми лидерами, так или иначе вовлеченными в решение сирийского вопроса.

      Сегодня же президент провел совещание с экономическим блоком правительства и руководством кремлевской администрации. Путин выслушал отчеты о положении дел в экономике и обсудил прогноз ее развития в начале следующего года.

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