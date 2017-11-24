Путин обсудил с членами Совбеза РФ итоги сочинских переговоров по Сирии

Урегулирование в Сирии обсудил сегодня Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ.
На оперативном совещании речь шла об итогах серии международных контактов главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На этой неделе Путин встретился лично и провел телефонные переговоры со всеми лидерами, так или иначе вовлеченными в решение сирийского вопроса.
Сегодня же президент провел совещание с экономическим блоком правительства и руководством кремлевской администрации. Путин выслушал отчеты о положении дел в экономике и обсудил прогноз ее развития в начале следующего года.
Сегодня же президент провел совещание с экономическим блоком правительства и руководством кремлевской администрации. Путин выслушал отчеты о положении дел в экономике и обсудил прогноз ее развития в начале следующего года.
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