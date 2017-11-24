В Петербурге впервые зацветает кубинская агава

Петербуржцев приглашают в тропические оранжереи Ботанического сада.

Сотрудники петербургского Ботанического сада решили порадовать петербуржцев и активизировали экскурсионные маршруты по оранжереям, где в любое время года столбик термометра не опускается ниже плюс 22 градусов. Горожанам расскажут о растениях-афродизиаках: ванили, имбире и какао.



В самое темное время года, в ноябре и декабре, здесь также расцветают тропические растения. Так, в эти дни в Ботсаду начинает цвести 43-летняя агава, привезенная с Кубы. Когда растение распустит цветы, ботаники смогут наконец-то определить ее вид.