Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    В Петербурге впервые зацветает кубинская агава. Санкт-Петербург, растения, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге впервые зацветает кубинская агава

    В Петербурге впервые зацветает кубинская агава

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    В Петербурге впервые зацветает кубинская агава

    В Петербурге впервые зацветает кубинская агава

    В Петербурге впервые зацветает кубинская агава

      Петербуржцев приглашают в тропические оранжереи Ботанического сада.

      Сотрудники петербургского Ботанического сада решили порадовать петербуржцев и активизировали экскурсионные маршруты по оранжереям, где в любое время года столбик термометра не опускается ниже плюс 22 градусов. Горожанам расскажут о растениях-афродизиаках: ванили, имбире и какао.

      В самое темное время года, в ноябре и декабре, здесь также расцветают тропические растения. Так, в эти дни в Ботсаду начинает цвести 43-летняя агава, привезенная с Кубы. Когда растение распустит цветы, ботаники смогут наконец-то определить ее вид.

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