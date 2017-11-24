Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Де Мистура на встрече с Лавровым отметил прогресс в диалоге по Сирии. Лавров, ООН, Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДе Мистура на встрече с Лавровым отметил прогресс в диалоге по Сирии

    Де Мистура на встрече с Лавровым отметил прогресс в диалоге по Сирии

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    Де Мистура на встрече с Лавровым отметил прогресс в диалоге по Сирии

    Де Мистура на встрече с Лавровым отметил прогресс в диалоге по Сирии

    Де Мистура на встрече с Лавровым отметил прогресс в диалоге по Сирии

      Процесс политического урегулирования в Сирии продвигается вперед. Об этом заявил сегодня спецпосланник Генсека ООН по Сирии после встречи в Москве с главой российского Министерства иностранных дел.

      По словам Стаффана де Мистуры, сейчас важно согласовать позиции с учетом итогов сочинского саммита Россия — Иран — Турция и проходящей в Эр-Рияде конференции сирийской оппозиции. Сергей Лавров в свою очередь отметил, что в прошлом году ситуация с урегулированием в Сирии зашла в тупик из-за неспособности американцев размежевать террористов и оппозицию.

      Переговоры в Астане сдвинули этот процесс с мертвой точки, и сейчас, по словам Лаврова, все усилия Москвы направлены на стимулирование межсирийского диалога.

      Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы убеждены, что важным этапом на пути запуска такого диалога, который не отягощен искусственными требованиями той или иной фракции оппозиции, расходящимися с критериями СБ ООН, может стать Конгресс национального диалога. Его идея поддержана президентами России, Ирана и Турции на позавчерашней встрече в Сочи».

      Новый раунд женевских переговоров по Сирии, как сообщил Стаффан де Мистура, намечен на 28 ноября.

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