Американка собрала 300 тыс. долларов для бездомного, отдавшего ей последние деньги

Американка Кейт МакКлюр запустила кампанию по сбору средств для бездомного Джонни Боббитта, который помог ей расплатиться за бензин, отдав последние деньги.
Девушка оказалась в затруднительной ситуации, когда ехала в Филадельфию. В машине закончился бензин, а наличных денег у Кейт не оказалось. Она съехала на обочину, и в этот момент к ней подошел бездомный. По словам МакКлюр, Джонни понял, что у нее возникла проблема и сам отправился на заправку.
Там мужчина купил для МакКлюр канистру бензина на свои последние 20 долларов и помог МакКлюр заправить машину. Девушка не смогла сразу вернуть деньги Джонни, поэтому пообещала расплатиться с ним позже.
Кейт МакКлюр: «Джонни не попросил у меня ни доллара. Тогда я не могла вернуть ему деньги, потому что у меня не было наличных».
МакКлюр не забыла о своем обещании. Спустя некоторое время она привезла Боббитту одежду и еду, а две недели назад запустила фандрайзинговую кампанию на сайте GoFundMe.
Кейт надеялась собрать десять тысяч долларов на жилье и транспорт для нового знакомого, но на ее призыв откликнулись более десяти тысяч человек. В общей сложности они пожертвовали около 295 тысяч долларов. Кампания пока не завершена, и сумма продолжает расти.
Там мужчина купил для МакКлюр канистру бензина на свои последние 20 долларов и помог МакКлюр заправить машину. Девушка не смогла сразу вернуть деньги Джонни, поэтому пообещала расплатиться с ним позже.
Кейт МакКлюр: «Джонни не попросил у меня ни доллара. Тогда я не могла вернуть ему деньги, потому что у меня не было наличных».
МакКлюр не забыла о своем обещании. Спустя некоторое время она привезла Боббитту одежду и еду, а две недели назад запустила фандрайзинговую кампанию на сайте GoFundMe.
Кейт надеялась собрать десять тысяч долларов на жилье и транспорт для нового знакомого, но на ее призыв откликнулись более десяти тысяч человек. В общей сложности они пожертвовали около 295 тысяч долларов. Кампания пока не завершена, и сумма продолжает расти.
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