Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    После матча с «Вардаром» зенитовца Дзюбу накормили пирожками. Лига Европы, Санкт-Петербург, ФК Зенит, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле матча с «Вардаром» зенитовца Дзюбу накормили пирожками

    После матча с «Вардаром» зенитовца Дзюбу накормили пирожками

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    После матча с «Вардаром» зенитовца Дзюбу накормили пирожками

    После матча с «Вардаром» зенитовца Дзюбу накормили пирожками

    После матча с «Вардаром» зенитовца Дзюбу накормили пирожками

      Матч Лиги Европы на стадионе «Санкт-Петербург» не только оказался победным для петербуржцев. Журналисты попытались поговорить с нападающим «Зенита» весьма экстравагантным образом.

      Болельщики сине-бело-голубых угостили Артёма Дзюбу пирожками. Мучными изделиями нападающего «Зенита» решили порадовать в подтрибунном помещении арены на Крестовском острове.

      И дело не только из-за не реализованного накануне пенальти в матче Лиге Европы с македонским «Вардаром», но и чтобы разговорить центрфорварда. Ранее он неоднократно отвечал на просьбы об интервью ставшей уже крылатой фразой про пирожки (заимствованной, кстати, у бывшего партнера по команде Александра Рязанцева). Теперь Артёму, очевидно, придется выдумать новую отговорку.

      Сам поединок с македонцами не изобиловал яркими моментами: еще в первом тайме голы Полоза и Ригони позволили аргентинцу выйти на первое место в списке бомбардиров турнира, а зенитовцам расслабиться перед игрой с московским «Спартаком» в чемпионате страны.

      Правда, выйти сухими в еврокубковую весну петербуржцам не удалось. В добавленное время счет после подачи углового размочил нападающий «Вардара» Деян Блажевски. Как итог — 2:1 в пользу «Зенита» и 1-е место в группе.

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