Чубайс заступился за экс-главу «Роснано» Меламеда в суде

Суд почти два часа допрашивал председателя правления «Роснано» по делу
экс-руководителя компании о растрате 220 млн рублей.
Черемушкинский суд Москвы в пятницу провел допрос Анатолия Чубайса, который проходит свидетелем по делу о растрате в «Роснано». Допрос начался около 15:00 и завершился в 16:45. Большую часть вопросов Чубайсу задало обвинение.
Согласно показаниям Чубайса, госкорпорация не понесла ущерба от действий экс-руководителя Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова. Соглашение «Роснано» с компанией «Алемар», вице-президентом которой был Меламед, касалось консультаций по вопросам финансирования проектов и контроля за целевым использованием средств. Услуги компании стоили 1% от суммы инвестиций в утвержденные проекты и позволили избежать убытков около 10 млрд рублей, заявил Чубайс. Свидетель также отметил, что Меламед не был акционером «Алемара» и занимал пост вице-президента на общественных началах, передает РИА Новости.
После допроса Чубайс сообщил журналистам, что «не согласен с обвинительным уклоном дела» и отметил, что дело касается только коммерческой деятельности, передает «Интерфакс».
Анатолий Чубайс: «Ожидаем справедливое и законное решение суда. На наш взгляд, есть все основания для вынесения оправдательного приговора. Мы считаем, что предмет этого дела — обычная коммерческая деятельность. Действия подсудимых соответствовали интересам „Роснано“».
Бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова обвиняют в растрате 220 млн рублей. По версии следствия, эти деньги чиновники под видом платы за фиктивные услуги перечислили компании «Алемар» и обеспечили победу компании на конкурсе по отбору советника госкорпорации в 2008 году.
Согласно показаниям Чубайса, госкорпорация не понесла ущерба от действий экс-руководителя Леонида Меламеда и финансового директора Святослава Понурова. Соглашение «Роснано» с компанией «Алемар», вице-президентом которой был Меламед, касалось консультаций по вопросам финансирования проектов и контроля за целевым использованием средств. Услуги компании стоили 1% от суммы инвестиций в утвержденные проекты и позволили избежать убытков около 10 млрд рублей, заявил Чубайс. Свидетель также отметил, что Меламед не был акционером «Алемара» и занимал пост вице-президента на общественных началах, передает РИА Новости.
После допроса Чубайс сообщил журналистам, что «не согласен с обвинительным уклоном дела» и отметил, что дело касается только коммерческой деятельности, передает «Интерфакс».
Анатолий Чубайс: «Ожидаем справедливое и законное решение суда. На наш взгляд, есть все основания для вынесения оправдательного приговора. Мы считаем, что предмет этого дела — обычная коммерческая деятельность. Действия подсудимых соответствовали интересам „Роснано“».
Бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова обвиняют в растрате 220 млн рублей. По версии следствия, эти деньги чиновники под видом платы за фиктивные услуги перечислили компании «Алемар» и обеспечили победу компании на конкурсе по отбору советника госкорпорации в 2008 году.
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