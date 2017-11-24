Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Фестиваль «Дягилев P.S.» начался с диалога о влиянии войн на искусство. Санкт-Петербург, кино, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФестиваль «Дягилев P.S.» начался с диалога о влиянии войн на искусство

    Фестиваль «Дягилев P.S.» начался с диалога о влиянии войн на искусство

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    Фестиваль «Дягилев P.S.» начался с диалога о влиянии войн на искусство

    Фестиваль «Дягилев P.S.» начался с диалога о влиянии войн на искусство

      На берегах Невы открылся фестиваль «Дягилев P.S.». Просветительский смотр начали с демонстрации фильма 1916 года «Нетерпимость» и диалога режиссера Сокурова с дирижером Курентзисом о немом кино и о том, что сегодня разъедает души.

      Руководитель единственного в России «Таперского клуба» Филипп Чельцов музыкальными импровизациями смог отправить зрителей на 100 лет назад, когда в 1916 году состоялась премьера фильма «Нетерпимость». Публика была поражена тем, как воспроизвел Голливуд самые кровавые исторические события цивилизации. Давид Гриффит свел в одном фильме и Варфоломеевскую ночь, и падение Вавилона, и жизнь и страдания Христа.

      В 1958 году эпический фильм немого кино Гриффита вошел в список 12 лучших лент всех времен и народов. В начале фестиваля «Дягилев P.S.» показали не только саму картину, которая оказала влияние на мировой кинематограф, но и диалоги, связанные с темой фильма — о нетерпимости, разъедающей души людей сегодня.

      Фильм стал отправной точкой для разговора двух таких разных, но очень совпадающих по взглядам Александра Сокурова и Теодора Курентзиса. Дирижер и ученик легендарного Мусина родился в Афинах, но приобщался к русскому киномиру с подросткового возраста.

      Теодор Курентзис, дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета: «Моей мечтой всегда было стать режиссером. Я страстный поклонник кино. В 14 лет смотрел ваше андеграундное кино — Тарковского, Параджанова».

      Диалоги между мастерами разных жанров — дирижером и режиссером — касались глобальных потрясений XX века: мировых войн и их влияния на культуру и искусство в целом и в частности. Но важным оказался вопрос пересечения этики и эстетики: что важнее и спасет ли красота мир?

      Александр Сокуров, режиссер: «Какими разными путями шло развитие культуры в Старом свете в начале ХХ века. Россия подцепилась к этому поезду, буквально в предпоследние вагоны. А потом перешла в первые вагоны этого состава, но значительная часть жителей нашей страны оказались на полустанках».

      Подробнее об открытии фестиваля — в репортаже корреспондента НТВ Павла Рыжкова.

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