В мурманской пятиэтажке из-за взрыва газа отошла стена

В результате взрыва газа в пятиэтажке в Мурманске в доме отошла стена.
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В результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске была нарушена целостность здания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Мурманской области: «В доме отошла стена. Из подъезда, где произошел взрыв с последующим возгоранием, эвакуированы все жильцы».
В настоящее время для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения.
Взрыв газа в пятиэтажке на улице Зеленой в Мурманске произошел в пятницу вечером. Спасатели тушат пожар в двух квартирах. Сообщается также, что в доме произошло обрушение кровли, повреждены межкомнатные перекрытия. По предварительным данным, пострадали два человека, они направлены в больницу.
Пресс-служба ГУ МВД по Мурманской области: «В доме отошла стена. Из подъезда, где произошел взрыв с последующим возгоранием, эвакуированы все жильцы».
В настоящее время для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения.
Взрыв газа в пятиэтажке на улице Зеленой в Мурманске произошел в пятницу вечером. Спасатели тушат пожар в двух квартирах. Сообщается также, что в доме произошло обрушение кровли, повреждены межкомнатные перекрытия. По предварительным данным, пострадали два человека, они направлены в больницу.
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