Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    В мурманской пятиэтажке из-за взрыва газа отошла стена

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    • Фото: my_kursk / vk.com
    В мурманской пятиэтажке <nobr>из-за</nobr> взрыва газа отошла стена

    В мурманской пятиэтажке из-за взрыва газа отошла стена

    В мурманской пятиэтажке <nobr>из-за</nobr> взрыва газа отошла стена
  • Фото: my_kursk / vk.com

    • В результате взрыва газа в пятиэтажке в Мурманске в доме отошла стена.

    В результате взрыва газа в жилом доме в Мурманске была нарушена целостность здания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по Мурманской области: «В доме отошла стена. Из подъезда, где произошел взрыв с последующим возгоранием, эвакуированы все жильцы».

    В настоящее время для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения.

    смотретьВ жилом доме в Мурманске взорвался газ
    В жилом доме в Мурманске взорвался газ
    Взрыв газа в пятиэтажке на улице Зеленой в Мурманске произошел в пятницу вечером. Спасатели тушат пожар в двух квартирах. Сообщается также, что в доме произошло обрушение кровли, повреждены межкомнатные перекрытия. По предварительным данным, пострадали два человека, они направлены в больницу.

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