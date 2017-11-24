Телеканал НТВ отправится на «Малую землю» Владимира Стержакова и Марины Яковлевой

В воскресенье, 26 ноября, в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск авторского проекта известного журналиста и ведущего, многократного Лауреата национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Сергея Майорова. Главными героями станут популярный актер Владимир Стержаков и знаменитая актриса Марина Яковлева, которые отправятся в остросюжетное и эмоциональное путешествие в прошлое, где берет начало
по-своему уникальная биография каждого из них.
В одно мгновение известный артист Владимир Стержаков вернется в свое детство. В родном Таллине для встречи с ним сестры не только накроют целый стол, но и пригласят украинский ансамбль — удивленный актер едва сможет сдержать слезы. Сестра актера Галина признается: в последний день отцу удалось отговорить мать от решения сделать аборт, благодаря чему родился маленький Володя, и вспомнит, как пришлось рассказать о смерти папы любимому брату. Владимир впервые со своим сыном навестит могилу родителей, которую посещает при каждом визите в Таллин. После тяжелых для семьи событий теперь главный мужчина — Владимир преподнес сестрам подарок и увез их в сказочную поездку по Арабским Эмиратам.
Также Владимир вспомнит время, когда Эстония стала заграничной страной, и актеру пришлось получать визу для въезда на свою родину, расскажет о летних каникулах у бабушки и дедушки на Украине и о непростых годах жизни матери в фашистских концлагерях. Он поведает о тяжелой детской травме руки, которая в итоге привела его к увлечению игрой на аккордеоне. Вместе с сыном Владимир пройдет по дороге детства, от дома до школы, и расскажет, какими уловками пользовался, чтобы сократить путь через воинскую часть, как курил первые любительские папиросы с неприятными последствиями, и как дрался исключительно до последнего. Помимо этого, телезрители смогут увидеть комнату родителей знаменитого актера, которую его любимые сестры превратили в музей: там можно найти и пионерский галстук брата, и его первые афиши.
Любимицу Марину Яковлеву в родном селе Еланцы Иркутской области встретят по-настоящему торжественно: в костюмах, с караваем, соблюдая все народные бурятские традиции. С двоюродным братом Сергеем актриса даже успеет совершить ритуал с целью задобрить местных духов. Марина не только вспомнит детство и бабушкины пироги и приляжет на фамильный диван, которому исполнилось аж 90 лет, но и порыбачит! Она покажет самое красиво место на Земле, которое, по ее мнению, находится в родном селе. Расскажет о сложных отношениях с отцом и рыбалке с любимым отчимом, раскроет все прелести председательства в пионерском штабе и едва сможет сдержать слезы, спустя годы вернувшись в свой школьный класс. Артистка поделится историей покорения Москвы и Школы-студии МХАТ, а также невероятного поступления в ГИТИС.
Родной младший брат Марины Владимир расскажет, как семьей они ходят на фильмы прославленной сестры и не пропускают просмотр картин с ее участием по телевизору. А актриса поведает, как восторженно провожала и встречала поезда из столицы, искренне желая уехать на «большую землю», и как не поехала в «Артек» из-за того, что нужно было сидеть дома с младшим братом. Но сейчас все совсем по-другому: сегодня уезжать всЕ дальше от своей родины, своей «малой земли», стало тяжелее. Теперь Иркутская область — место силы для популярной столичной звезды.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите очередной выпуск программы «Малая земля» в воскресенье, 26 ноября, в 13:05.
Также Владимир вспомнит время, когда Эстония стала заграничной страной, и актеру пришлось получать визу для въезда на свою родину, расскажет о летних каникулах у бабушки и дедушки на Украине и о непростых годах жизни матери в фашистских концлагерях. Он поведает о тяжелой детской травме руки, которая в итоге привела его к увлечению игрой на аккордеоне. Вместе с сыном Владимир пройдет по дороге детства, от дома до школы, и расскажет, какими уловками пользовался, чтобы сократить путь через воинскую часть, как курил первые любительские папиросы с неприятными последствиями, и как дрался исключительно до последнего. Помимо этого, телезрители смогут увидеть комнату родителей знаменитого актера, которую его любимые сестры превратили в музей: там можно найти и пионерский галстук брата, и его первые афиши.
Любимицу Марину Яковлеву в родном селе Еланцы Иркутской области встретят по-настоящему торжественно: в костюмах, с караваем, соблюдая все народные бурятские традиции. С двоюродным братом Сергеем актриса даже успеет совершить ритуал с целью задобрить местных духов. Марина не только вспомнит детство и бабушкины пироги и приляжет на фамильный диван, которому исполнилось аж 90 лет, но и порыбачит! Она покажет самое красиво место на Земле, которое, по ее мнению, находится в родном селе. Расскажет о сложных отношениях с отцом и рыбалке с любимым отчимом, раскроет все прелести председательства в пионерском штабе и едва сможет сдержать слезы, спустя годы вернувшись в свой школьный класс. Артистка поделится историей покорения Москвы и Школы-студии МХАТ, а также невероятного поступления в ГИТИС.
Родной младший брат Марины Владимир расскажет, как семьей они ходят на фильмы прославленной сестры и не пропускают просмотр картин с ее участием по телевизору. А актриса поведает, как восторженно провожала и встречала поезда из столицы, искренне желая уехать на «большую землю», и как не поехала в «Артек» из-за того, что нужно было сидеть дома с младшим братом. Но сейчас все совсем по-другому: сегодня уезжать всЕ дальше от своей родины, своей «малой земли», стало тяжелее. Теперь Иркутская область — место силы для популярной столичной звезды.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите очередной выпуск программы «Малая земля» в воскресенье, 26 ноября, в 13:05.
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