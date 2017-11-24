Лукашенко отказался отменить в Белоруссии смертную казнь против воли народа

Президент Белоруссии заявил, что не может единолично отменить смертную казнь в стране, так как за ее сохранение выступил народ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может единолично принять решение об отмене смертной казни в стране, так как на референдуме народ высказался за ее сохранение. Заявление Лукашенко в пятницу опубликовала пресс-служба белорусского президента.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Я не могу отменить самолично решение, которое принял народ».
Лукашенко в пятницу посетил Гомельскую область с рабочей поездкой и ответил на вопросы журналистов.
Напомним, Белоруссия остается единственной страной в Европе, в которой существует смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене уже поднимался, и на общенациональном референдуме 80,5% белорусов, принявших в нем участие, высказались за сохранение наказания. Из-за этого ПАСЕ в 1997 году приостановила для Белоруссии статус специально приглашенного государства при ассамблее.
В настоящее время вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии снова вынесен на обсуждение. Так, спикер нижней палаты парламента страны Владимир Андрейченко заявил, что на начало 2018 года запланированы парламентские слушания по этой теме, передает РИА Новости.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Я не могу отменить самолично решение, которое принял народ».
Лукашенко в пятницу посетил Гомельскую область с рабочей поездкой и ответил на вопросы журналистов.
Напомним, Белоруссия остается единственной страной в Европе, в которой существует смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене уже поднимался, и на общенациональном референдуме 80,5% белорусов, принявших в нем участие, высказались за сохранение наказания. Из-за этого ПАСЕ в 1997 году приостановила для Белоруссии статус специально приглашенного государства при ассамблее.
В настоящее время вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии снова вынесен на обсуждение. Так, спикер нижней палаты парламента страны Владимир Андрейченко заявил, что на начало 2018 года запланированы парламентские слушания по этой теме, передает РИА Новости.
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