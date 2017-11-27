Сергей Иванов: 60–65% территории России экологически идеальны. Эксклюзив НТВ

Всемирная организация ООН по охране окружающей среды признаёт, что в последние годы Россия очень много сделала для расширения национальных парков и защиты природы. Об этом в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«С точки зрения особо охраняемых природных территорий, национальных парков Россия является одним из лидеров в мире. 60–65% территории Российской Федерации экологически находится в идеальном состоянии. У нас население сконцентрировано в мегаполисах, в городах, там другие проблемы. Там есть проблемы, мы их не скрываем. Но 65% — это чистый воздух, чистая вода, леса нетронутые».
Что касается развития экологического туризма, то, по словам Иванова, эту работу нельзя пускать на самотек, поскольку при плюсах она таит и минусы. Болезненный пример — озеро Байкал, где из-за возросшего количества диких туристов с каждым годом все острее ощущается «мусорная» проблема.
Иванов также рассказал о транспортных услугах России. Их объем сейчас — 17 миллиардов долларов в год, что почти сопоставимо с экспортом оружия и всего в два раза меньше, чем экспорт углеродов. И не весь потенциал еще реализован.
«В последнее время мы активно занимаемся обустройством Севморпути… Чтобы было понятно и доступно, сейчас морским путем из японской Йокогамы до голландского Роттердама по Севморпути можно добежать ровно за 20 суток. Туда же, но через Индийский океан и Суэцкий канал нужно 33 дня. Фрахт, стоимость расходов на экипаж — все минимум на треть выгоднее Севморпутем. Это огромная прибыль для судовладельцев и для грузоотправителей. Это для России миллиарды долларов, вот они, как говорится, лежат наготове, если все это сделать».
Что касается проекта соединения Сахалина с материком, то, по словам Иванова, он представляется реалистичным, сейчас главное взвесить все риски и просчитать, когда он окупится.
С 2018 года производители будут обязаны утилизировать 10% производимой ими пластмассовой упаковки, через год этот процент удвоится, рассказал Иванов. Он также объяснил, как будет работать еще одна предлагаемая к введению мера.
«Экологический сбор, утилизационный сбор. То есть для производителя тех товаров, захоронения которых наносят максимальный ущерб окружающей среде: батарейки, электрические различные или электронные приборы, мобильные телефоны, которые сейчас меняют, как автомобили, чуть ли не каждые два года. А старые что? Выбрасывают в мусорное ведро. А это очень вредно для природы. Вот для них будут самые высокие экологические сборы и утилизационные сборы… Никого не заставляем самим заниматься и строить свои собственные заводы — пожалуйста, иди на аутсорсинг, нанимай какую-то компанию, которая специализируется на этом, и она будет утилизировать твои мобильные телефоны старые, ненужные или батарейки, например».
Иванов допускает, что эта мера, вероятно, не понравится некоторым производителям и даже потребителям, поскольку цена соответствующих продуктов может вырасти. Но понимание и готовность платить за чистоту и экологию — это мировая тенденция.
Спецпредставитель президента выступил против практики отстрела редких животных в обмен на денежную компенсацию. Некоторые виды охоты Сергей Иванов и вовсе назвал варварскими.
«У нас из многоквартирного дома на поводке и медведя, и леопарда, крокодила выводят. Вот с этим надо, конечно, заканчивать. И с притравочными станциями — это варварство. Я не против охоты, хотя я сам больше рыбак, чем охотник, но я не против охоты, когда она организована. И полным-полно я знаю таких охотников, которые думают о том, кого они добывают, как они добывают и как сохранять природу, чтобы такая же добыча досталась их внукам и правнукам. Но есть охотники, которые кичатся своим богатством, своими охотничьими собаками и устраивают некие соревнования — чья там стая или свора собак лучше задерет животное, у которого вырваны клыки, вырваны когти. Ну, это уже варварство. Это надо запрещать».
По словам Иванова, случаев браконьерства в отношении краснокнижных животных на сегодняшний день в России стало очень мало — сработало ужесточение наказания. Те, что имеют место, — организованный криминальный бизнес, который получает заказы из-за границы.
Что касается развития экологического туризма, то, по словам Иванова, эту работу нельзя пускать на самотек, поскольку при плюсах она таит и минусы. Болезненный пример — озеро Байкал, где из-за возросшего количества диких туристов с каждым годом все острее ощущается «мусорная» проблема.
Иванов также рассказал о транспортных услугах России. Их объем сейчас — 17 миллиардов долларов в год, что почти сопоставимо с экспортом оружия и всего в два раза меньше, чем экспорт углеродов. И не весь потенциал еще реализован.
«В последнее время мы активно занимаемся обустройством Севморпути… Чтобы было понятно и доступно, сейчас морским путем из японской Йокогамы до голландского Роттердама по Севморпути можно добежать ровно за 20 суток. Туда же, но через Индийский океан и Суэцкий канал нужно 33 дня. Фрахт, стоимость расходов на экипаж — все минимум на треть выгоднее Севморпутем. Это огромная прибыль для судовладельцев и для грузоотправителей. Это для России миллиарды долларов, вот они, как говорится, лежат наготове, если все это сделать».
Что касается проекта соединения Сахалина с материком, то, по словам Иванова, он представляется реалистичным, сейчас главное взвесить все риски и просчитать, когда он окупится.
С 2018 года производители будут обязаны утилизировать 10% производимой ими пластмассовой упаковки, через год этот процент удвоится, рассказал Иванов. Он также объяснил, как будет работать еще одна предлагаемая к введению мера.
«Экологический сбор, утилизационный сбор. То есть для производителя тех товаров, захоронения которых наносят максимальный ущерб окружающей среде: батарейки, электрические различные или электронные приборы, мобильные телефоны, которые сейчас меняют, как автомобили, чуть ли не каждые два года. А старые что? Выбрасывают в мусорное ведро. А это очень вредно для природы. Вот для них будут самые высокие экологические сборы и утилизационные сборы… Никого не заставляем самим заниматься и строить свои собственные заводы — пожалуйста, иди на аутсорсинг, нанимай какую-то компанию, которая специализируется на этом, и она будет утилизировать твои мобильные телефоны старые, ненужные или батарейки, например».
Иванов допускает, что эта мера, вероятно, не понравится некоторым производителям и даже потребителям, поскольку цена соответствующих продуктов может вырасти. Но понимание и готовность платить за чистоту и экологию — это мировая тенденция.
Спецпредставитель президента выступил против практики отстрела редких животных в обмен на денежную компенсацию. Некоторые виды охоты Сергей Иванов и вовсе назвал варварскими.
«У нас из многоквартирного дома на поводке и медведя, и леопарда, крокодила выводят. Вот с этим надо, конечно, заканчивать. И с притравочными станциями — это варварство. Я не против охоты, хотя я сам больше рыбак, чем охотник, но я не против охоты, когда она организована. И полным-полно я знаю таких охотников, которые думают о том, кого они добывают, как они добывают и как сохранять природу, чтобы такая же добыча досталась их внукам и правнукам. Но есть охотники, которые кичатся своим богатством, своими охотничьими собаками и устраивают некие соревнования — чья там стая или свора собак лучше задерет животное, у которого вырваны клыки, вырваны когти. Ну, это уже варварство. Это надо запрещать».
По словам Иванова, случаев браконьерства в отношении краснокнижных животных на сегодняшний день в России стало очень мало — сработало ужесточение наказания. Те, что имеют место, — организованный криминальный бизнес, который получает заказы из-за границы.
Комментарии