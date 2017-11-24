В России предложили развивать региональные перевозки на дирижаблях

Зампред Союза машиностроителей рассказал о переданном президенту проекте развития дирижабельных перевозок.
|
563
На рассмотрении в администрации президента находится проект, который предполагает развивать региональные перевозки на дирижаблях. Об этом в пятницу на X Вертолетном форуме сообщил советник главы «Объединенной авиастроительной корпорации», заместитель председателя Союза машиностроителей Борис Алешин.
Борис Алешин, зампред Союза машиностроителей: «Сейчас в администрации президента лежит развитие транспортной модели страны. Знаете, там есть такой пассаж, которого меня самого поразил до глубины души: у нас, оказывается, теперь региональные перевозки, в ближайшем будущем основной упор в них будет делаться на дирижабли. Я вам серьезно говорю».
Алешин не уточнил, какое ведомство разработало документ, но призвал критиковать проект «со страшной силой», передает «Интерфакс».
Борис Алешин, зампред Союза машиностроителей: «Сейчас в администрации президента лежит развитие транспортной модели страны. Знаете, там есть такой пассаж, которого меня самого поразил до глубины души: у нас, оказывается, теперь региональные перевозки, в ближайшем будущем основной упор в них будет делаться на дирижабли. Я вам серьезно говорю».
Алешин не уточнил, какое ведомство разработало документ, но призвал критиковать проект «со страшной силой», передает «Интерфакс».
Комментарии