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Улицы разбитых фонарей
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    В России предложили развивать региональные перевозки на дирижаблях

    9 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    В России предложили развивать региональные перевозки на дирижаблях

    В России предложили развивать региональные перевозки на дирижаблях

    В России предложили развивать региональные перевозки на дирижаблях
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Зампред Союза машиностроителей рассказал о переданном президенту проекте развития дирижабельных перевозок.

    На рассмотрении в администрации президента находится проект, который предполагает развивать региональные перевозки на дирижаблях. Об этом в пятницу на X Вертолетном форуме сообщил советник главы «Объединенной авиастроительной корпорации», заместитель председателя Союза машиностроителей Борис Алешин.

    Борис Алешин, зампред Союза машиностроителей: «Сейчас в администрации президента лежит развитие транспортной модели страны. Знаете, там есть такой пассаж, которого меня самого поразил до глубины души: у нас, оказывается, теперь региональные перевозки, в ближайшем будущем основной упор в них будет делаться на дирижабли. Я вам серьезно говорю».

    Алешин не уточнил, какое ведомство разработало документ, но призвал критиковать проект «со страшной силой», передает «Интерфакс».

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