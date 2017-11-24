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    Президент Чехии Милош Земан посетил бизнес-форум в Екатеринбурге. деловые новости, Чехия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Чехии Милош Земан посетил бизнес-форум в Екатеринбурге

    Президент Чехии Милош Земан посетил бизнес-форум в Екатеринбурге

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    Президент Чехии Милош Земан посетил <nobr>бизнес-форум</nobr> в Екатеринбурге

    Президент Чехии Милош Земан посетил бизнес-форум в Екатеринбурге

    Президент Чехии Милош Земан посетил <nobr>бизнес-форум</nobr> в Екатеринбурге

      В Екатеринбурге начал работу бизнес-форум России и Чехии.

      На него приехала самая представительная чешская делегация за последние четверть века — руководители 120 компаний.

      Кроме того, форум на Урале стал одним из главных пунктов визита президента Чехии Милоша Земана. По его словам, общий объем подписанных контрактов с Россией на сегодня составит 20 миллиардов долларов.

      Милош Земан: «Есть два типа договоров. Первый — меморандум о взаимном понимании. Второй — конкретный проект. Я высоко оцениваю, что, например, сегодня будет подписан контракт на поставку в Россию тракторов в течение четырех лет».

      Чешские компании займутся также модернизацией общественного транспорта в городах Урала. Готовы к подписанию соглашения в области высоких технологий, образования и туризма.

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