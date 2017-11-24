Британцы в «черную пятницу» сметают с полок виски и костюмы Чубакки

С каждым годом «черная пятница» в Лондоне становится все скучнее, так как все больше распродаж проводится онлайн. Да и товары, в основном, покупают скучные и необходимые в хозяйстве, хоть и в большом количестве.Один из самых нелепых и чисто английских бытовых предметов, выставленный на продажу — это сковородка с пятью отделениями для приготовления английского завтрака. На ней одновременно можно жарить яйца, бекон, помидоры, фасоль и грибы. Британская пресса пишет, что такой сковородой пользуется принц Эдинбургский.Со скидками продаются вещи откровенно ненужные: костюмы Чубакки и новогодние свитера с лампочками.Есть скидки и на еду. За 30 фунтов только сегодня можно купить десятикилограммовую копченую ногу неизвестного животного или за 70 — 4,5 литра виски, правда, не самого изысканного. Столько же стоит десятилитровая бутыль игристого вина, которое полагается пить сразу, пока не выветрился газ. Жители Лондона даже опасаются, что сегодняшний покупательский запой может перерасти в алкогольный.Не на всю Европу сегодня распространяется американская покупательская лихорадка. Во Франции скидки начнутся только после Рождества. Подарки к празднику люди будут покупать за полную стоимость.В минувшем году компания Which провела исследование и пришла к выводу, что в «черную пятницу» 60% товаров продаются по своим обычным ценам. Скидок могут даже не делать, и покупатель, у которого «почернело» в глазах, этого не заметит.Подробности — в репортаже