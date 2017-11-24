В Липецкой области более 20 школьников попали в больницу прямо с урока

Ученики липецкой школы попали в больницу после того, как одновременно почувствовали себя плохо прямо на уроке.
Специалисты и следователи выясняют причину резкого ухудшения самочувствия восьмиклассников на уроке в школе в селе Ссёлки Липецкой области. Как сообщает пресс-служба СК, в пятницу утром более 20 школьников одновременно пожаловались на тошноту и головную боль. Учителя вызвали скорую помощь, врачи немедленно отправили школьников в больницу. По предварительным данным, госпитализированы были 22 человека.
Пресс-служба СК РФ: «По данным следствия, днем 24 ноября 2017 года в областную больницу с подозрением на отравление были доставлены ученики 8 класса средней школы №35 села Ссёлки. Во время занятий более 20 школьников пожаловались на головную боль и тошноту, в связи с чем незамедлительно были госпитализированы».
СК начал доследственную проверку по факту происшествия. Предстоит выяснить, почему у всех детей одновременно появились одни и те же симптомы. Как сообщила РИА Новости представительница городской администрации, медики отвергли версию пищевого отравления. Местные СМИ предположили, что дети могли почувствовать себя плохо из-за ультразвука: один из учеников мог установить на свой смартфон специальное мобильное приложение и запустить его во время урока. Следователи прорабатывают эту версию.
Пресс-служба СК РФ: «По данным следствия, днем 24 ноября 2017 года в областную больницу с подозрением на отравление были доставлены ученики 8 класса средней школы №35 села Ссёлки. Во время занятий более 20 школьников пожаловались на головную боль и тошноту, в связи с чем незамедлительно были госпитализированы».
СК начал доследственную проверку по факту происшествия. Предстоит выяснить, почему у всех детей одновременно появились одни и те же симптомы. Как сообщила РИА Новости представительница городской администрации, медики отвергли версию пищевого отравления. Местные СМИ предположили, что дети могли почувствовать себя плохо из-за ультразвука: один из учеников мог установить на свой смартфон специальное мобильное приложение и запустить его во время урока. Следователи прорабатывают эту версию.
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