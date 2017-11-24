ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование
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    В Египте при взрыве мечети погибли 54 человека, 75 ранены

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    • Фото: twitter.com
    В Египте при взрыве мечети погибли 54 человека, 75 ранены

    В Египте при взрыве мечети погибли 54 человека, 75 ранены

    В Египте при взрыве мечети погибли 54 человека, 75 ранены
  • Фото: twitter.com

    • Десятки человек погибли в результате атаки боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова.

    В результате взрыва в мечети к западу от города Эль-Ариш в Египте погибли 54 человека, 75 ранены. По одним данным, среди пострадавших много детей. Другие источники сообщают, что пострадали военные.




    Раненых доставляют в клиники. Президент Египта созвал экстренное совещание министров для оценки ситуации.

    Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети неподалеку от египетского города Эль-Ариш. По данным ряда СМИ, террористы сначала привели бомбу в действие, а потом начали расстреливать выбегавших из здания прихожан. Источники Associated Press отмечают, что к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.

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