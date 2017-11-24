В Египте при взрыве мечети погибли 54 человека, 75 ранены

BREAKING: Egypt state news agency reports 54 killed, 75 wounded in mosque attack in North Sinai. — The Associated Press (@AP) 24 ноября 2017 г.

В результате взрыва в мечети к западу от города Эль-Ариш в Египте погибли 54 человека, 75 ранены. По одним данным, среди пострадавших много детей. Другие источники сообщают, что пострадали военные.Раненых доставляют в клиники. Президент Египта созвал экстренное совещание министров для оценки ситуации.Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети неподалеку от египетского города Эль-Ариш. По данным ряда СМИ, террористы сначала привели бомбу в действие, а потом начали расстреливать выбегавших из здания прихожан. Источники Associated Press отмечают, что к мечети подъехали четыре внедорожника с боевиками, которые открыли огонь по людям.