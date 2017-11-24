Год экологии близится к финалу. Справедливо ли утверждение, что на бумаге госполитика в данной области оказалась эффективнее, чем на деле?
Сколько в стране незаконных свалок и какую роль в нечистом бизнесе играет мусорная мафия? Каков транзитный потенциал России и что мешает его раскрыть полностью? Кто из богатых охотников и почему рискует сам оказаться на мушке? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил со специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.
Об экологии в масштабе страны
60–65% территории Российской Федерации экологически находится в идеальном состоянии. У нас население сконцентрировано в мегаполисах. Там есть проблемы, мы их не скрываем. Но 65% — это чистый воздух, чистая вода, леса нетронутые.
О незаконных свалках и нечистом бизнесе
На ликвидацию одной только незаконной свалки, куда десятилетиями вывозились бытовые отходы, ушло около полутора миллиардов рублей. Общероссийский народный фронт взялся за дело: они уже около 15 тысяч только считанных незаконных свалок обнаружили…
Сфера вот эта полигонов так называемых — вывоз твердых коммунальных отходов и закапывание их в землю — в России очень сильно криминализована. …Я бы не сказал «мафия» и «лобби». Здесь очень часто оказываются замешаны местные власти.
Об утилизации пластиковой упаковки
По планам в 2018 году, то есть через полтора месяца, производитель обязан утилизировать 10% производимой упаковки либо сам, либо платить деньги специализированной компании, которая будет делать это за него. Через год — 20%, и финал — до 100%.
Об экологическом и утилизационном сборах
Для производителя тех товаров, захоронения которых наносят максимальный ущерб окружающей среде, — батарейки, электрические различные или электронные приборы, — вот для них будут самые высокие экологические сборы и утилизационные сборы.
О возможностях экспорта транспортных услуг
Объем экспортных транспортных услуг России составил около 17 миллиардов долларов в год. Сопоставимо уже с оружием и всего в 2 раза меньше, чем экспорт российских нефти и газа. Неплохо. Но не идеально.
О перспективах соединения Сахалина с материком
Если этот проект осуществить (а строительство моста и подъездных путей займет около пяти лет), то это открывает дополнительные возможности по созданию транзитных коридоров через Российскую Федерацию в целом, в том числе и в первую очередь — через Азиатский регион.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 27 ноября, сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную видеоверсию интервью с Сергеем Ивановым.
Об экологии в масштабе страны
60–65% территории Российской Федерации экологически находится в идеальном состоянии. У нас население сконцентрировано в мегаполисах. Там есть проблемы, мы их не скрываем. Но 65% — это чистый воздух, чистая вода, леса нетронутые.
О незаконных свалках и нечистом бизнесе
На ликвидацию одной только незаконной свалки, куда десятилетиями вывозились бытовые отходы, ушло около полутора миллиардов рублей. Общероссийский народный фронт взялся за дело: они уже около 15 тысяч только считанных незаконных свалок обнаружили…
Сфера вот эта полигонов так называемых — вывоз твердых коммунальных отходов и закапывание их в землю — в России очень сильно криминализована. …Я бы не сказал «мафия» и «лобби». Здесь очень часто оказываются замешаны местные власти.
Об утилизации пластиковой упаковки
По планам в 2018 году, то есть через полтора месяца, производитель обязан утилизировать 10% производимой упаковки либо сам, либо платить деньги специализированной компании, которая будет делать это за него. Через год — 20%, и финал — до 100%.
Об экологическом и утилизационном сборах
Для производителя тех товаров, захоронения которых наносят максимальный ущерб окружающей среде, — батарейки, электрические различные или электронные приборы, — вот для них будут самые высокие экологические сборы и утилизационные сборы.
О возможностях экспорта транспортных услуг
Объем экспортных транспортных услуг России составил около 17 миллиардов долларов в год. Сопоставимо уже с оружием и всего в 2 раза меньше, чем экспорт российских нефти и газа. Неплохо. Но не идеально.
О перспективах соединения Сахалина с материком
Если этот проект осуществить (а строительство моста и подъездных путей займет около пяти лет), то это открывает дополнительные возможности по созданию транзитных коридоров через Российскую Федерацию в целом, в том числе и в первую очередь — через Азиатский регион.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 27 ноября, сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную видеоверсию интервью с Сергеем Ивановым.
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