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    На Солнце возник протуберанец размером в полмиллиона километров

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    На Солнце возник протуберанец размером в полмиллиона километров

    На Солнце возник протуберанец размером в полмиллиона километров

    На Солнце возник протуберанец размером в полмиллиона километров
  • Фото: tesis.lebedev.ru

    • Ученые зафиксировали на Солнце самый крупный за последние несколько лет протуберанец.

    На Солнце был зафиксирован крупнейший за последние несколько лет протуберанец. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

    Протуберанец — это сгусток плазмы, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца его магнитным полем, а в последний этап своей жизни отделяется от Солнца. Этот протуберанец стал самым крупным за последние несколько лет: он достиг размера в 500 тысяч километров.

    Протуберанцы состоят в основном из водорода. Газ значительно холоднее поверхности Солнца, поэтому на снимках выглядит темным. Размеры сгустков достигают 40 тысяч километров в высоту и 200 тысяч километров в ширину. Некоторые протуберанцы достигают размеров в 80 тысяч километров, бывают и рекордсмены размером в 3 миллиона километров.

    Специалисты лаборатории добавили, что протуберанец можно увидеть с Земли, правда, для этого нужно использовать специальный астрономический фильтр.

    Протуберанцы, как и вспышки на Солнце, влияют на магнитное поле Земли. Вероятность отделения сгустка от Солнца в ближайшие дни невелика, но, если это произойдет, Землю ожидает ухудшение геомагнитной обстановки.

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