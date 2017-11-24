Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов

Картонный «пиксельный» Ленин появился в Красноярске на площади перед бывшим Центральным музеем Ленина. Сейчас музейный центр носит название «Площадь мира».
Картонный памятник Ленину в стиле пиксель-арт построили участники творческого объединения «Кипиш Град». Фигура вождя выполнена в полный рост.
Из сообщения «Кипиш Град»: «Мы совместно с Иваном Тузовым установили памятник из гофрокартона рядом с бывшем музеем Ленина, а ныне — музеем современнного искусства „Площадь мира“!»
На странице активистов «ВКонтакте» сообщается, что команда занимается «облагораживанием городской среды и приусадебных участков».
Красноярские коммунисты в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвали памятник «кощунством и издевательством» и заявили, что создают «специальную комиссию, которая будет добиваться демонтажа памятника». «Кощунство устраивать недопустимо», — заявил председатель местного отделения КПРФ.
Из сообщения «Кипиш Град»: «Мы совместно с Иваном Тузовым установили памятник из гофрокартона рядом с бывшем музеем Ленина, а ныне — музеем современнного искусства „Площадь мира“!»
На странице активистов «ВКонтакте» сообщается, что команда занимается «облагораживанием городской среды и приусадебных участков».
Красноярские коммунисты в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвали памятник «кощунством и издевательством» и заявили, что создают «специальную комиссию, которая будет добиваться демонтажа памятника». «Кощунство устраивать недопустимо», — заявил председатель местного отделения КПРФ.
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