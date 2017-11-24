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    Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов

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    • Фото: kipishgrad / vk.com
    Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов

    Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов

    Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов
  • Фото: kipishgrad / vk.com

    • Картонный «пиксельный» Ленин появился в Красноярске на площади перед бывшим Центральным музеем Ленина. Сейчас музейный центр носит название «Площадь мира».

    Картонный памятник Ленину в стиле пиксель-арт построили участники творческого объединения «Кипиш Град». Фигура вождя выполнена в полный рост.

    Из сообщения «Кипиш Град»: «Мы совместно с Иваном Тузовым установили памятник из гофрокартона рядом с бывшем музеем Ленина, а ныне — музеем современнного искусства „Площадь мира“!»

    На странице активистов «ВКонтакте» сообщается, что команда занимается «облагораживанием городской среды и приусадебных участков».

    Красноярские коммунисты в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвали памятник «кощунством и издевательством» и заявили, что создают «специальную комиссию, которая будет добиваться демонтажа памятника». «Кощунство устраивать недопустимо», — заявил председатель местного отделения КПРФ.

    Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов. КПРФ, Красноярск, Ленин, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов. КПРФ, Красноярск, Ленин, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Памятник Ленину в стиле Minecraft оскорбил чувства коммунистов. КПРФ, Красноярск, Ленин, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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