Окулов освобожден от должности замглавы Минтранса

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Валерия Окулова от должности замминистра транспорта РФ в связи с переходом на другую работу.
Валерий Окулов освобожден от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации, сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.
Окулов занимал должность замминистра транспорта с 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию «Аэрофлот». В правительстве он курировал блок авиации.
Источник, близкий к Минтрансу сообщил ТАСС, что Окулов может занять должность помощника главы Объединенной авиастроительной корпорации.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщала, что уход 65-летнего замминистра транспорта может быть связан с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа». Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов получил от Владимира Путина предупреждение о неполном служебном соответствии в связи со скандалом вокруг авиаперевозчика.
Наиболее вероятным преемником Окулова издание называет экс-главу Росавиации Александра Юрчика.
Окулов занимал должность замминистра транспорта с 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию «Аэрофлот». В правительстве он курировал блок авиации.
Источник, близкий к Минтрансу сообщил ТАСС, что Окулов может занять должность помощника главы Объединенной авиастроительной корпорации.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщала, что уход 65-летнего замминистра транспорта может быть связан с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа». Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов получил от Владимира Путина предупреждение о неполном служебном соответствии в связи со скандалом вокруг авиаперевозчика.
Наиболее вероятным преемником Окулова издание называет экс-главу Росавиации Александра Юрчика.
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