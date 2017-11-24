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    Окулов освобожден от должности замглавы Минтранса

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    Окулов освобожден от должности замглавы Минтранса

    Окулов освобожден от должности замглавы Минтранса

    Окулов освобожден от должности замглавы Минтранса
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Валерия Окулова от должности замминистра транспорта РФ в связи с переходом на другую работу.

    Валерий Окулов освобожден от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации, сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

    Окулов занимал должность замминистра транспорта с 2009 года, до этого 12 лет возглавлял авиакомпанию «Аэрофлот». В правительстве он курировал блок авиации.

    Источник, близкий к Минтрансу сообщил ТАСС, что Окулов может занять должность помощника главы Объединенной авиастроительной корпорации.

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