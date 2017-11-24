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    В Смоленске дорожные рабочие устроили массовую драку: видео. драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Смоленске дорожные рабочие устроили массовую драку: видео

    В Смоленске дорожные рабочие устроили массовую драку: видео

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    В Смоленске дорожные рабочие устроили массовую драку: видео

    В Смоленске дорожные рабочие устроили массовую драку: видео

    В Смоленске дорожные рабочие устроили массовую драку: видео

      Интернет-пользователи обсуждают драку, которая произошла в центре Смоленске. Происшествие попало на камеру видеорегистратора и стало поводом для насмешек.

      На кадрах видео видно, как две бригады дорожных рабочих в одинаковых оранжевых куртках устроили потасовку прямо на проезжей части. Началось все с того, что один из них не известно за что ударил другого.

      В конфликт мигом ввязались абсолютно все, в ход едва не пошли лопаты. Теперь инцидент стал предметом обсуждения в Сети, пользователи стали публиковать пародийные ролики. Между тем некоторым героям ролика за скандал на рабочем месте начальство пригрозило увольнением.

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