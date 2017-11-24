НТВ исполнил желание смертельно больного американца

Трогательная история из США: там мечты умирающего от рака молодого человека решил исполнить друг. Друзья составили список желаний, как герои культового фильма, и выложили его в Сеть. Откликнулись сотни пользователей, в их числе корреспонденты НТВ.

Главные герои этой удивительной истории — Диллон Хилл, IT-специалист из Калифорнии, и Крис Бентакур, страдающий от лейкемии. Узнав, что школьный товарищ смертельно болен, Диллон бросил учебу в университете и решил провести последние дни с умирающим другом.



Чтобы поддержать друга, Диллон создал для него список обязательных дел. Например, ему нужно поставить мировой рекорд, заказать в ресторане сразу 100 гамбургеров и раздать еду бездомным, спеть перед большой аудиторией, выступить с речью на научном симпозиуме или пошуметь в библиотеке, встретить настоящую любовь. Но прежде чем Крис начал выполнять задания из списка, Диллон Хилл рассказал обо всем в видеоблоге, и сотни пользователей Интернета предложили свою помощь в исполнении.



Конечно, многие упрекают Диллона. Друзей называют шарлатанами, обвиняют в попытке заработать на пожертвованиях. И все же большинство им верит и готово помочь. Люди переводят деньги, приглашают в гости. Сейчас друзья собираются в путешествие, хотят проехать через всю страну с запада на восток.



54-й пункт списка — отметиться на российском телевидении. Интервью, которое друзья дали НТВ, — первое в их жизни. Крис и Диллон поблагодарили корреспондентов телеканала и признались: они не ожидали, что их знают в России.



Врачи не могут сказать, как долго продержится Крис. Рак крови у молодого человека диагностировали еще в пятом классе. Затем болезнь отступила, но недавно случился рецидив. Помочь Крису может пересадка костного мозга, но времени на поиски донора может не хватить.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.