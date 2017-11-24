Родственники пять лет держали красноярскую пенсионерку в заточении

Красноярские полицейские освободили из заточения 87-летнюю пенсионерку. За помощью к правоохранителям обратились соседи старушки и рассказали, что уже давно не видят пожилую женщину, а лишь слышат из-за двери ее крики о помощи и просьбы накормить.

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Как выяснилось в четырех стенах Надежду Хистяеву заперли родственники, они же опекуны. Те уверяют, что сделали это из благих намерений: мол, старушка плохо соображает и может заблудиться. Так стены собственного дома стали для пенсионерки настоящей тюрьмой.



Уже пять лет, с тех пор как невестка забрала ключи от квартиры, старушка живет в заточении. Увидев полицейских, пенсионерка едва смогла сдержать слезы и рассказала, что ей пришлось перенести за годы взаперти.



Надежда Хистяева: «Пять лет я тут. Она придет, я говорю: „Таня, открой дверь, я не хочу уже скандалить, ну как же мне так жить?“»



Стражей порядка вызвали соседи пожилой женщины, именно они первыми забили тревогу, когда узнали, в каких условиях она выживает. Женщина часто кричала через дверь, звала на помощь и просила принести ей хоть немного еды, ведь невестка, по ее признаниям, приходила всего пару раз в неделю. Бутерброды и бутылки с горячим чаем люди спускали пенсионерке по веревке.



Но опекун пенсионерки Татьяна Суворова искренне недоумевает: с чего это все на нее набросились? Ведь она якобы доброе дело делала — ухаживала за пожилым человеком. Оберегала, мало ли что могло случиться на улице. А закрывала — от мошенников, которые ходят по квартирам и обманывают стариков.



Надежда Ивановна признается: в квартире очень холодно и пусто. Невестка вывезла отсюда практически всю мебель, в том числе забрала и банковскую карточку.



Документы, которые предоставила Татьяна Суворова, теперь тщательно проверят стражи порядка. Они уже сделали запрос сотрудникам соцзащиты, чтобы выяснить, кто и на каком основании дал разрешение на опекунство и проверялись ли после этого условия жизни пенсионерки, передает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.