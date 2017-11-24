Банда могильщика Синяка поджигала катафалки и обманывала родственников умерших

За ритуальным процессом, который стартовал сегодня в Екатеринбурге, следят многие сотрудники похоронных бюро.
На скамье подсудимых — конкуренты, которые на протяжении нескольких лет не давали нормально работать ритуальным конторам города: угрожали, запугивали, поджигали катафалки. По словам потерпевших, они не только не могли нормально вести бизнес, но и несли большие убытки. В материалах дела разбирался корреспондент НТВ Михаил Ракитский.
В попытке доказать, кто главный на рынке ритуальных услуг, фигуранты этого уголовного дела, по мнению прокурора, зашли слишком далеко. Следователи собрали достаточно улик, чтобы утверждать: со своими конкурентами руководитель похоронного бюро Денис Синяк и его товарищи не церемонились. В списке обвинений — разбой, причинение вреда здоровью, порча чужого имущества.
Юлия Моос, помощник прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга: «Синяк, в частности, обвиняется в организации умышленных поджогов — с целью устранения конкурентов в связи с похоронным бизнесом».
Один из эпизодов нападений попал на видео. Видно, как в припаркованный автомобиль злоумышленник бросает бутылку с зажигательной смесью, вспыхивает пламя. Задержать его попытался один из сотрудников фирмы. Позже он с переломом ноги оказался в больнице, как и другие не слишком сговорчивые коммерсанты, включая бизнес-партнера Синяка.
Вано Каташвили, адвокат потерпевшего: «Ему были нанесены телесные повреждения, один глаз у него потерял свои функции на 80%, он уже практически не видит, его избили, забрали у него ювелирные изделия. причинив ущерб на сумму свыше полумиллиона рублей».
Впрочем, сам Денис Синяк занял принципиальную позицию — мол, работал, никому не мешал, а все показания против него — лишь происки завистливых конкурентов.
Денис Синяк, обвиняемый: «Никаких указаний я не давал, совершать какие-то преступления — не совершал. Об этих лицах я узнал из материалов уголовного дела».
Еще один из шести подсудимых — Максим Чайка — также все отрицает. Хотя именно он, по мнению гособвинителя, был правой рукой Синяка.
Максим Чайка, подсудимый: «Непонятно, зачем мне было совершать разбойные нападения, притом что я имел легальный доход, исчисляемый миллионами рублей».
Кроме того, следователям стало известно, что подсудимые плюс ко всему пытались нажиться на чужом горе. Речь о ритуальных услугах, которые навязывались родственникам умерших. Сотрудники фирмы убеждали их подписывать договоры, обещая скидки. Однако в день похорон требовали огромные суммы. Причем клиентам ничего не оставалось, как заплатить. Ведь ритуальщики забирали в залог паспорта покойных, без которых нельзя даже забрать из морга тела. К слову, пока эти эпизоды не фигурирует в уголовном деле.
В попытке доказать, кто главный на рынке ритуальных услуг, фигуранты этого уголовного дела, по мнению прокурора, зашли слишком далеко. Следователи собрали достаточно улик, чтобы утверждать: со своими конкурентами руководитель похоронного бюро Денис Синяк и его товарищи не церемонились. В списке обвинений — разбой, причинение вреда здоровью, порча чужого имущества.
Юлия Моос, помощник прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга: «Синяк, в частности, обвиняется в организации умышленных поджогов — с целью устранения конкурентов в связи с похоронным бизнесом».
Один из эпизодов нападений попал на видео. Видно, как в припаркованный автомобиль злоумышленник бросает бутылку с зажигательной смесью, вспыхивает пламя. Задержать его попытался один из сотрудников фирмы. Позже он с переломом ноги оказался в больнице, как и другие не слишком сговорчивые коммерсанты, включая бизнес-партнера Синяка.
Вано Каташвили, адвокат потерпевшего: «Ему были нанесены телесные повреждения, один глаз у него потерял свои функции на 80%, он уже практически не видит, его избили, забрали у него ювелирные изделия. причинив ущерб на сумму свыше полумиллиона рублей».
Впрочем, сам Денис Синяк занял принципиальную позицию — мол, работал, никому не мешал, а все показания против него — лишь происки завистливых конкурентов.
Денис Синяк, обвиняемый: «Никаких указаний я не давал, совершать какие-то преступления — не совершал. Об этих лицах я узнал из материалов уголовного дела».
Еще один из шести подсудимых — Максим Чайка — также все отрицает. Хотя именно он, по мнению гособвинителя, был правой рукой Синяка.
Максим Чайка, подсудимый: «Непонятно, зачем мне было совершать разбойные нападения, притом что я имел легальный доход, исчисляемый миллионами рублей».
Кроме того, следователям стало известно, что подсудимые плюс ко всему пытались нажиться на чужом горе. Речь о ритуальных услугах, которые навязывались родственникам умерших. Сотрудники фирмы убеждали их подписывать договоры, обещая скидки. Однако в день похорон требовали огромные суммы. Причем клиентам ничего не оставалось, как заплатить. Ведь ритуальщики забирали в залог паспорта покойных, без которых нельзя даже забрать из морга тела. К слову, пока эти эпизоды не фигурирует в уголовном деле.
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