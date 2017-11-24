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    Пьяный студент угнал машину скорой помощи в Башкирии. угон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяный студент угнал машину скорой помощи в Башкирии

    Пьяный студент угнал машину скорой помощи в Башкирии

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    Пьяный студент угнал машину скорой помощи в Башкирии

    Пьяный студент угнал машину скорой помощи в Башкирии

    Пьяный студент угнал машину скорой помощи в Башкирии

      В одном из отдаленных поселков Башкирии пьяный молодй угнал карету скорой. Водитель помогал госпитализированной пациентке занести вещи в больницу и не подумал о ключах, оставленных в замке зажигания. Во время задержания выяснилось, что в похищении участвовал не один человек — сообщниками были несовершеннолетние.

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      С помощью короткой записи камеры наблюдения сыщики смогли определить, в каком направлении угнали спецтранспорт. Выяснилось, что за рулем сидел нетрезвый 19-летний студент Сергей Ганцев, а в салоне находились его товарищи. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый приехал к другу, чтобы проводить его в армию. После завершения застолья молодой человек решил уехать в родной город Нефтекамск и воспользовался для этого машиной скорой медицинской помощи.

      Пока угонщики разъезжали по поселку, медики не находили себе места: ведь бригада осталась «без колес», а кто-то из пациентов мог находиться на грани жизни и смерти. К счастью, экстренных вызовов за этот час не поступило. Задержать подозреваемых помогло и то что в машине была установлена система ГЛОНАСС.

      Поскольку в угоне машины скорой участвовали несовершеннолетние, полицейские намерены пообщаться с их родителями. А самому Сергею Ганцеву может грозить до пяти лет лишения свободы.

      Подробности — в репортаже.

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