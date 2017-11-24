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    Проект бюджета до 2020 года принят в окончательном чтении. Госдума, бюджет РФ, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПроект бюджета до 2020 года принят в окончательном чтении

    Проект бюджета до 2020 года принят в окончательном чтении

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    Проект бюджета до 2020 года принят в окончательном чтении

    Проект бюджета до 2020 года принят в окончательном чтении

    Проект бюджета до 2020 года принят в окончательном чтении

      Сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на ближайшие 3 года.

      Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, это бюджет роста, впервые за три года предусмотрен рост ВВП более 2%. Кроме того, в бюджете заложен рост зарплаты, денежного довольствия военнослужащих. При этом бюджет на 2018 год утвержден с дефицитом в 1,3 трлн рублей, к 2020 году его планируется снизить до 870 млрд рублей.

      смотретьПроект федерального бюджета на ближайшие 3 года принят во втором чтении
      Проект федерального бюджета на ближайшие 3 года принят во втором чтении
      Кроме того, в законе предусмотрен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. По нему дополнительные доходы от продажи нефти будут направляться не на расходы, а в резервы. Планка, выше которой доходы будут отсекаться, — 40 долларов за баррель.

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