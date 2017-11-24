На саммите в Брюсселе обсудят «российскую угрозу»

В Брюсселе проходит уже пятый по счету саммит «Восточного партнерства».
В саммите «Восточного партнерства» принимают участие руководители Евросоюза и лидеры шести постсоветских государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.
Главные темы встречи — укрепление практического сотрудничества и экономическая интеграция. Обсудят в Брюсселе и так называемую «российскую угрозу». Главным докладчиком по этой теме станет премьер Великобритании Тереза Мэй.
На саммит прибыли Ангела Меркель и Пётр Порошенко, который ранее заявлял, что не приедет в Брюссель, если там не зайдет речь о вступлении Украины в ЕС. К слову, именно саммит Восточного партнерства в 2013 году стал отправной точкой для Евромайдана. На встрече в Вильнюсе Виктор Янукович в последний момент отказался подписывать соглашение об ассоциации, что спровоцировало волну беспорядков в центре Киева.
Главные темы встречи — укрепление практического сотрудничества и экономическая интеграция. Обсудят в Брюсселе и так называемую «российскую угрозу». Главным докладчиком по этой теме станет премьер Великобритании Тереза Мэй.
На саммит прибыли Ангела Меркель и Пётр Порошенко, который ранее заявлял, что не приедет в Брюссель, если там не зайдет речь о вступлении Украины в ЕС. К слову, именно саммит Восточного партнерства в 2013 году стал отправной точкой для Евромайдана. На встрече в Вильнюсе Виктор Янукович в последний момент отказался подписывать соглашение об ассоциации, что спровоцировало волну беспорядков в центре Киева.
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