Эммерсон Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве

Бывший первый
вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва принял присягу в качестве нового президента Зимбабве.
Церемония инаугурации нового президента прошла на «Национальном спортивном стадионе» в Хараре в присутствии тысяч зрителей. Мнангагва зачитал текст присяги и поклялся на Библии. При этом речь Мнангагвы несколько раз заглушалась бурными овациями, сообщает РИА Новости.
В завершение церемонии на Мнангагву надели ленту с цветами государственного флага и официально объявили главой государства.
На высший пост Мнангагва был выдвинут правящей партией «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», которую до минувшего воскресенья возглавлял 93-летний Роберт Мугабе. На прошлой неделе партия выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав уйти с поста. 21 ноября Мугабе согласился уйти в отставку.
Эммерсон Мнангагва хорошо известен в Зимбабве. Уже в начале С 1960 годов он состоял в Объединенной партии национальной независимости и боролся против колонистов. Позже Мнангава перешел в ЗАНУ-ПФ и стал одним из ближайших соратников бывшего президента Мугабе. Вместе они участвовали в партизанской войне против правительства белого меньшинства Южной Родезии.
В память об этих событиях и за приверженность к жестким подходам в политике Мнангагва получил прозвище «Крокодил» (Ngwena), которое сохранчется за ним до сих пор.
В последнее время занимал пост первого вице-президента Зимбабве.
В завершение церемонии на Мнангагву надели ленту с цветами государственного флага и официально объявили главой государства.
На высший пост Мнангагва был выдвинут правящей партией «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», которую до минувшего воскресенья возглавлял 93-летний Роберт Мугабе. На прошлой неделе партия выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав уйти с поста. 21 ноября Мугабе согласился уйти в отставку.
Эммерсон Мнангагва хорошо известен в Зимбабве. Уже в начале С 1960 годов он состоял в Объединенной партии национальной независимости и боролся против колонистов. Позже Мнангава перешел в ЗАНУ-ПФ и стал одним из ближайших соратников бывшего президента Мугабе. Вместе они участвовали в партизанской войне против правительства белого меньшинства Южной Родезии.
В память об этих событиях и за приверженность к жестким подходам в политике Мнангагва получил прозвище «Крокодил» (Ngwena), которое сохранчется за ним до сих пор.
В последнее время занимал пост первого вице-президента Зимбабве.
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