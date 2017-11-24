Госдума приняла закон о блокировке номеров телефонных террористов

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке звонков телефонных террористов и представлении правоохранителям их номеров телефонов.
Госдума в пятницу приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет блокировать звонки телефонных террористов.
Согласно законопроекту, по требованию правоохранителей или Роскомнадзора сотовый оператор должен прекратить оказание услуг телефонному террористу и предоставить соответствующим органам номер телефона, с которого был сделан звонок о минировании или поджоге. В пояснительной записке отмечается, что сейчас короткие текстовые сообщения могут отправляться с подменой номеров — услугу предоставляют сами операторы связи. Поправки в закон обязывают операторов предоставлять номер телефона без изменений.
Один из авторов законопроекта депутат Леонид Левин отметил, что закон не затронет оказание услуг абонентам, и они по-прежнему смогут пользоваться, например, антиопределителем номера. Поправки нужны только для того, чтобы облегчить расследование преступлений, передает слова депутата РИА Новости.
Напомним, накануне в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы. В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что осенью этого года по всей России было зафиксировано около 1000 анонимных звонков о минировании, и ущерб от них оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Одной из последних атак телефонных террористов подвергся Петербург. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 17 ноября в городе было «заминировано» около 50 объектов, расположенных по пути следования кортежа Владимира Путина. Все угрозы оказались ложными.
Согласно законопроекту, по требованию правоохранителей или Роскомнадзора сотовый оператор должен прекратить оказание услуг телефонному террористу и предоставить соответствующим органам номер телефона, с которого был сделан звонок о минировании или поджоге. В пояснительной записке отмечается, что сейчас короткие текстовые сообщения могут отправляться с подменой номеров — услугу предоставляют сами операторы связи. Поправки в закон обязывают операторов предоставлять номер телефона без изменений.
Один из авторов законопроекта депутат Леонид Левин отметил, что закон не затронет оказание услуг абонентам, и они по-прежнему смогут пользоваться, например, антиопределителем номера. Поправки нужны только для того, чтобы облегчить расследование преступлений, передает слова депутата РИА Новости.
Напомним, накануне в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы. В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что осенью этого года по всей России было зафиксировано около 1000 анонимных звонков о минировании, и ущерб от них оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Одной из последних атак телефонных террористов подвергся Петербург. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что 17 ноября в городе было «заминировано» около 50 объектов, расположенных по пути следования кортежа Владимира Путина. Все угрозы оказались ложными.
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