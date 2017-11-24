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    Госдума приняла закон о блокировке номеров телефонных террористов

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    Госдума приняла закон о блокировке номеров телефонных террористов

    Госдума приняла закон о блокировке номеров телефонных террористов

    Госдума приняла закон о блокировке номеров телефонных террористов
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке звонков телефонных террористов и представлении правоохранителям их номеров телефонов.

    Госдума в пятницу приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет блокировать звонки телефонных террористов.

    Согласно законопроекту, по требованию правоохранителей или Роскомнадзора сотовый оператор должен прекратить оказание услуг телефонному террористу и предоставить соответствующим органам номер телефона, с которого был сделан звонок о минировании или поджоге. В пояснительной записке отмечается, что сейчас короткие текстовые сообщения могут отправляться с подменой номеров — услугу предоставляют сами операторы связи. Поправки в закон обязывают операторов предоставлять номер телефона без изменений.

    Один из авторов законопроекта депутат Леонид Левин отметил, что закон не затронет оказание услуг абонентам, и они по-прежнему смогут пользоваться, например, антиопределителем номера. Поправки нужны только для того, чтобы облегчить расследование преступлений, передает слова депутата РИА Новости.

    Напомним, накануне в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы. В сопроводительных документах к законопроекту отмечалось, что осенью этого года по всей России было зафиксировано около 1000 анонимных звонков о минировании, и ущерб от них оценивается более чем в 1 млрд рублей.

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