Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Приставы»

В Москве стартовали съемки сериала «Приставы» с Андреем Чадовым в главной роли.

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О работе судебных приставов общество имеет довольно смутное представление. В основном все считают, что судебный пристав — это тот, кто отбирает имущество у должников. Но приставы заняты не только взысканием долгов: главная задача этой службы не отобрать, а возвратить, возместить. О работе сотрудников этой службы и будет рассказывать новый сериал.



Главный герой Егор Грачёв (Андрей Чадов) работает в территориальном отделе службы судебных приставов. Он прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко, в обход инструкций, помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций.



У Грачёва постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. То, что фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения — дело обычное. Но у Грачёва ко всему прочему есть личные неприязненные отношения с начальником отдела — они влюблены в одну девушку.



Андрей Чадов, актер: «Меня сразу привлекла необычная история. Интересно представить себя на месте людей, которых никто не любит, заглянуть за кулисы жизни судебных приставов. Мой персонаж немного отличается от большинства своих коллег, но при этом все равно является частью системы. Мы с режиссером проекта, Владимиром Нахабцевым, тщательно прорабатываем образ моего героя, чтобы точнее отразить его внутренние противоречия. Несмотря на то, что с начала съемок прошло мало времени, могу сказать, нам очень повезло с командой: площадке всегда хорошая атмосфера, между актерами, режиссерами и всей съемочной группой сложились очень теплые отношения».



