Мэй призвала Европу быть настороже из-за «враждебной» России

Премьер-министр Великобритании назвала Россию враждебным государством и призвала Европу внимательно следить за ее действиями.
Европа должна внимательно следить за действиями России, так как Россия угрожает росту восточного региона. Об этом заявила в пятницу на открытии саммита «Восточного партнерства» премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая стремится уничтожить нашу коллективную силу».
В канцелярии британского премьера сообщили о планах страны выделить 100 миллионов фунтов на борьбу с «дезинформацией», которая приписывается России. Объявить об этом Мэй планирует на саммите, передает РИА Новости.
Британский премьер не в первый раз обвиняет Россию во вмешательстве в дела других стран и нарушении международного порядка, в частности, связанном с вхождением в состав РФ Крыма. 14 ноября она посвятила предполагаемому вмешательству России в дела других стран речь на своем ежегодном выступлении по внешней политике. При этом Мэй объявила, что Великобритания намерена сотрудничать с Россией, и анонсировала скорый визит министра иностранных дел страны в РФ.
В МИД РФ отвергли все обвинения и посоветовали Мэй попробовать крымское вино.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая стремится уничтожить нашу коллективную силу».
В канцелярии британского премьера сообщили о планах страны выделить 100 миллионов фунтов на борьбу с «дезинформацией», которая приписывается России. Объявить об этом Мэй планирует на саммите, передает РИА Новости.
Британский премьер не в первый раз обвиняет Россию во вмешательстве в дела других стран и нарушении международного порядка, в частности, связанном с вхождением в состав РФ Крыма. 14 ноября она посвятила предполагаемому вмешательству России в дела других стран речь на своем ежегодном выступлении по внешней политике. При этом Мэй объявила, что Великобритания намерена сотрудничать с Россией, и анонсировала скорый визит министра иностранных дел страны в РФ.
В МИД РФ отвергли все обвинения и посоветовали Мэй попробовать крымское вино.
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