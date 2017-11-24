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    Двухлетняя девочка умерла в подмосковной больнице

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    Двухлетняя девочка умерла в подмосковной больнице

    Двухлетняя девочка умерла в подмосковной больнице

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти двухлетнего ребенка в больнице в подмосковном Щелково.

    По данным следствия, работники Щелковской подстанции медпомощи, оказывая помощь двухлетней девочке, исполнили свои обязанности ненадлежащим образом. Ребенок погиб.

    СК РФ по Московской области: «Возбуждено уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка в ГБУЗ МО „Монинская больница“ по признакам преступления „Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей“».

    Следователи устанавливают причастных к преступлению, сообщает РИА Новости.

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