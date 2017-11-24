Два человека попали в больницу после обвала котлована возле ТЦ «Мега» в Москве

Двое рабочих, пострадавших при обвале грунта в котловане при строительстве на
юго-западе Москвы, госпитализированы.
Врачи госпитализировали рабочих, пострадавших при обвале котлована на территории торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве. Об этом в пятницу сообщил РИА Новости источник в городских экстренных службах.
Источник: «Из-под завала извлечены и госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести».
Обвал стены котлована глубиной 5 метров произошел в пятницу утром на внешней стороне МКАД напротив торгового центра «Мега Теплый Стан». В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что ЧП произошло при проведении работ по строительству дороги.
Источник: «Из-под завала извлечены и госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести».
Обвал стены котлована глубиной 5 метров произошел в пятницу утром на внешней стороне МКАД напротив торгового центра «Мега Теплый Стан». В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что ЧП произошло при проведении работ по строительству дороги.
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