Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
    •  

    Два человека попали в больницу после обвала котлована возле ТЦ «Мега» в Москве

    комментировать
    • Фото: @ABogatkin / twitter.com
    Два человека попали в больницу после обвала котлована возле ТЦ «Мега» в Москве

    Два человека попали в больницу после обвала котлована возле ТЦ «Мега» в Москве

    Два человека попали в больницу после обвала котлована возле ТЦ «Мега» в Москве
  • Фото: @ABogatkin / twitter.com

    • Двое рабочих, пострадавших при обвале грунта в котловане при строительстве на юго-западе Москвы, госпитализированы.

    Врачи госпитализировали рабочих, пострадавших при обвале котлована на территории торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве. Об этом в пятницу сообщил РИА Новости источник в городских экстренных службах.

    Источник: «Из-под завала извлечены и госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести».

    Обвал стены котлована глубиной 5 метров произошел в пятницу утром на внешней стороне МКАД напротив торгового центра «Мега Теплый Стан». В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что ЧП произошло при проведении работ по строительству дороги.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru