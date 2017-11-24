В Госдуме предлагают признать McDonald’s и KFC иностранными агентами

Депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает продавать гамбургеры McDonald’s и крылышки KFC с пометкой «продукция иностранного агента».
Наделить статусом «иностранный агент» McDonald’s, KFC и другие иностранные сети фастфуда в России предложил депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов. Он направил соответствующие письма главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, сообщает RT.
По мнению парламентария, рестораны фастфуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам нездоровый образ жизни, навязывают чуждые иностранные ценности. И это, уверен депутат, наносит существенный ущерб российской нации. «Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», — отмечает он.
Ранее сенатор Алексей Пушков выступал с инициативой введения санитарных санкций против McDonald’s — в качестве одной из ответных мер на июльский пакет антироссийских санкций США. Предложение Пушкова нашло поддержку в Госдуме. Так, например, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко согласился, что проверки в американской сети должны проходить чаще, и для этого нужно расширить полномочия Роспотребнадзора.
В свое время Минздрав предложил ограничить в России рекламу фастфуда, газировки и сладостей. Глава ведомства Вероника Скворцова говорила, что этот пункт необходимо включить в стратегию по формированию здорового образа жизни россиян. В Минкомсвязи инициативу Минздрава тогда не поддержали.
Напомним, что 15 ноября Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах. Он стал ответом на притеснения российских СМИ в США. Уведомления Минюста уже получили «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и их региональные проекты. Тем не менее Совет по правам человека при президенте РФ призывал доработать поправки перед их принятием.
По мнению парламентария, рестораны фастфуда и их «агрессивная реклама» прививают россиянам нездоровый образ жизни, навязывают чуждые иностранные ценности. И это, уверен депутат, наносит существенный ущерб российской нации. «Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», — отмечает он.
Ранее сенатор Алексей Пушков выступал с инициативой введения санитарных санкций против McDonald’s — в качестве одной из ответных мер на июльский пакет антироссийских санкций США. Предложение Пушкова нашло поддержку в Госдуме. Так, например, член комитета по охране здоровья Николай Герасименко согласился, что проверки в американской сети должны проходить чаще, и для этого нужно расширить полномочия Роспотребнадзора.
В свое время Минздрав предложил ограничить в России рекламу фастфуда, газировки и сладостей. Глава ведомства Вероника Скворцова говорила, что этот пункт необходимо включить в стратегию по формированию здорового образа жизни россиян. В Минкомсвязи инициативу Минздрава тогда не поддержали.
Напомним, что 15 ноября Госдума приняла законопроект о СМИ-иноагентах. Он стал ответом на притеснения российских СМИ в США. Уведомления Минюста уже получили «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и их региональные проекты. Тем не менее Совет по правам человека при президенте РФ призывал доработать поправки перед их принятием.
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