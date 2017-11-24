Двух рабочих засыпало землей на территории московского ТЦ «Мега»

Два человека пострадали в результате обвала грунта на территории торгового комплекса «Мега Теплый Стан».
Обвал грунта на площади 5 квадратных метров произошел на территории ТЦ «Мега» в Теплом Стане во время строительных работ. Двое рабочих оказались засыпаны землей.
Пострадавших достали, сейчас их осматривают медики. По предварительным данным, мужчины получили легкие травмы.
На место выехали экстренные службы, обстоятельства выясняются, сообщает РИА Новости.
Пострадавших достали, сейчас их осматривают медики. По предварительным данным, мужчины получили легкие травмы.
На место выехали экстренные службы, обстоятельства выясняются, сообщает РИА Новости.
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