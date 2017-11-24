Волочкова назвала сенатора Керимова «главной любовью» своей жизни

Балерина Анастасия Волочкова, недавно оказавшаяся в центре
секс-скандала из-за слитых в Сеть интимных фото, вновь привлекла к себе внимание, сделав неожиданное признание.
Оно касается бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег. На своей странице в Instagram Волочкова написала, что Керимов — это «главная любовь» ее жизни. Оказывается, последние три года миллиардера и балерину связывал роман. По словам Волочковой все было «тайно и скрыто», потому что «счастье любит тишину».
Анастасия Волочкова: «Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана. И не полюбила до сих пор… И я знаю, что он меня любил… Это Человек, который научил меня ЛЮБИТЬ! МУЖЧИНА, который стал для меня ИДЕАЛОМ! Мужества, чести, достоинства, радости, умения делать женщину счастливой!»
Теперь, когда Керимову грозит тюремный срок во Франции, Волочкова призывает всех, кто его знает, оказать ему помощь.
Анастасия Волочкова: «Давайте поможем вместе! Кто чем может! А лучше молитвой. Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается Мужчины, которого я любила и люблю. Если Вы со мной — помогите Сулейману».
Напомним, накануне суд Ниццы отпустил Керимова из-под стражи под залог в 5 млн евро. Российского сенатора также обязали сдать паспорт и согласиться на ограничения в свободе передвижения.
Анастасия Волочкова: «Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни, как Сулеймана. И не полюбила до сих пор… И я знаю, что он меня любил… Это Человек, который научил меня ЛЮБИТЬ! МУЖЧИНА, который стал для меня ИДЕАЛОМ! Мужества, чести, достоинства, радости, умения делать женщину счастливой!»
Теперь, когда Керимову грозит тюремный срок во Франции, Волочкова призывает всех, кто его знает, оказать ему помощь.
Анастасия Волочкова: «Давайте поможем вместе! Кто чем может! А лучше молитвой. Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается Мужчины, которого я любила и люблю. Если Вы со мной — помогите Сулейману».
Напомним, накануне суд Ниццы отпустил Керимова из-под стражи под залог в 5 млн евро. Российского сенатора также обязали сдать паспорт и согласиться на ограничения в свободе передвижения.
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