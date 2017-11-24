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    Овечкин объявил о запуске сайта «Команды Путина»

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Овечкин объявил о запуске сайта «Команды Путина»

    Овечкин объявил о запуске сайта «Команды Путина»

    Овечкин объявил о запуске сайта «Команды Путина»
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Хоккеист Александр Овечкин сообщил о запуске сайта общественного движения «Команда Путина».

    Хоккеист, капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о запуске сайта своего проекта «Команда Путина» (Putin Team). Спортсмен опубликовал в своем Instagram ссылку на страницу в Интернете и на аккаунт движения в соцсети.

    Сайт движения Putin Team открыт — www.putinteam.ru! С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. В нашем лидере мы ценим доверие и уважение к людям, справедливость, порядочность и неравнодушие. Все кто поддерживают эти ценности и есть PutinTeam. Если вы хотите вместе с нами участвовать в мероприятиях — присоединяйтесь! Регистрируйтесь на сайте, следите за новостями, будет интересно! Ну и, конечно, делитесь этим постом с друзьями! Добро пожаловать в Putin Team! @putin__team #putinteam

    Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)



    смотретьВ Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»
    В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»
    Напомним, в ноябре Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, объявил о создании общественного движения «Команда Путина». Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию». Позднее Овечкин заявил, что идея принадлежит только ему, она не была согласована ни с администрацией президента, ни с самим Владимиром Путиным. В Кремле идею поддержали, но сообщили, что не знают, как она будет реализована. На сайте движения указано, что «команда» будет проводить разные мероприятия, брать интервью у знаменитых людей и устраивать конкурсы с призами.

    К «команде» уже присоединились несколько знаменитых спортсменов.

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