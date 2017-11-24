Уникальные портреты героев России покажут в московском метро

В Москве открылась фотовыставка уникальных портретов. На них — герои, какими их не видел никто. Это ветераны боевых действий, все они получили тяжелые ранения, пережили ампутацию, но не утратили силы духа.
Все вырученные на выставке деньги пойдут на приобретение протезов и реабилитацию военнослужащих, потерявших руку или ногу при выполнении воинского долга. Директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова признается, что слово «ветеран» в России ассоциируется исключительно с «дедушкой или бабушкой с медалями». Показать, что слово «ветеран» и «герой» в наше время — понятие многогранное, и призван новый фотопроект «Герои России, какими их никто не видел».
Екатерина Круглова, исполнительного директора фонда «Память поколений»: «Люди должны знать, что ветераны среди нас — это молодые ребята. И мы должны их показать живыми. Настоящими. Интересными. Людьми, которые на протезе покоряют Эльбрус».
А еще эта выставка должна развеять предрассудки, что человек, потерявший руку или ногу, — это не эстетично. Поэтому на каждой фотографии мы видим не жертву, достойную сочувствия, а сильных и мужественных людей, заслуживающих лишь восхищения.
Рафаэль Исхаков потерял ногу в Афганистане. Подорвался на фугасе. Уже через год, встав на протез, стал по 25 километров ходить пешком или на лыжах, поднимался в горы. Но мечтою оставалось покорение самой красивой вершины.
Рафаэль Исхаков, сотрудник МЧС: «Когда я ходил на Эльбрус, я никому не сказал, что я на протезе. И я сомневался, что да, ноги могут подвести. Но ноги не подвели. И только в палатке, где я ночевал, один парень заметил, что я на протезе. А остальные узнали только по окончании тура».
Сотрудники фонда признаются, что над портретами ветеранов работали лучшие фотографы, которые обычно за баснословный гонорар снимают звезд Голливуда или отечественной эстрады. Причем абсолютно бесплатно. И, как они признаются, лично для них это был самый интересный проект года. А герои выставки вдохновили их больше, чем любая знаменитость.
Ольга Тупоногова-Волкова, фотограф: «Они всем отличаются. Они какие-то настоящие. Честные. Им ничего не надо изображать. Они просто встают в кадр — такие, какие есть. И в этом — вся история».
Теперь фотографии этих красивых людей, прошедших войну в Афганистане, Южной Осетии и Чечне, вышли и за стены галереи. Они украсили вестибюль московской станции метрополитена «Выставочная».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлева.
Екатерина Круглова, исполнительного директора фонда «Память поколений»: «Люди должны знать, что ветераны среди нас — это молодые ребята. И мы должны их показать живыми. Настоящими. Интересными. Людьми, которые на протезе покоряют Эльбрус».
А еще эта выставка должна развеять предрассудки, что человек, потерявший руку или ногу, — это не эстетично. Поэтому на каждой фотографии мы видим не жертву, достойную сочувствия, а сильных и мужественных людей, заслуживающих лишь восхищения.
Рафаэль Исхаков потерял ногу в Афганистане. Подорвался на фугасе. Уже через год, встав на протез, стал по 25 километров ходить пешком или на лыжах, поднимался в горы. Но мечтою оставалось покорение самой красивой вершины.
Рафаэль Исхаков, сотрудник МЧС: «Когда я ходил на Эльбрус, я никому не сказал, что я на протезе. И я сомневался, что да, ноги могут подвести. Но ноги не подвели. И только в палатке, где я ночевал, один парень заметил, что я на протезе. А остальные узнали только по окончании тура».
Сотрудники фонда признаются, что над портретами ветеранов работали лучшие фотографы, которые обычно за баснословный гонорар снимают звезд Голливуда или отечественной эстрады. Причем абсолютно бесплатно. И, как они признаются, лично для них это был самый интересный проект года. А герои выставки вдохновили их больше, чем любая знаменитость.
Ольга Тупоногова-Волкова, фотограф: «Они всем отличаются. Они какие-то настоящие. Честные. Им ничего не надо изображать. Они просто встают в кадр — такие, какие есть. И в этом — вся история».
Теперь фотографии этих красивых людей, прошедших войну в Афганистане, Южной Осетии и Чечне, вышли и за стены галереи. Они украсили вестибюль московской станции метрополитена «Выставочная».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлева.
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