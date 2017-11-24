Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
    •  
    Мальчика засосало в грязь на «благоустроенной» детской площадке: видео. дети и подростки, Чувашия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМальчика засосало в грязь на «благоустроенной» детской площадке: видео

    Мальчика засосало в грязь на «благоустроенной» детской площадке: видео

    1 комментарий
    Мальчика засосало в грязь на «благоустроенной» детской площадке: видео

    Мальчика засосало в грязь на «благоустроенной» детской площадке: видео

    Мальчика засосало в грязь на «благоустроенной» детской площадке: видео

      Сказка про «репку» в чувашском варианте: в городе Цивильск вытягивали из земли мальчика — вся его семья, соседи и активисты Общероссийского народного фронта.

      Видео необычной спасательной операции уже посмотрели тысячи пользователей Интернета. Ребенок пришел покататься на качелях на только что отремонтированной детской площадке. Коммунальщики потрудились на славу: высыпали чернозем для будущего газона, а ограждения поставить забыли. В итоге до качелей мальчик даже не добрался — увяз в грязи. И простоял так целых 20 минут, пока его не заметила специальная инспекция, проверяющая дворы.

      Вытаскивать школьника сбежалась вся округа. В конце концов отец аккуратно взял его на руки. А детские сапоги, утонувшие в грязи, выкапывали лопатой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru