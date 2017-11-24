Мальчика засосало в грязь на «благоустроенной» детской площадке: видео

Сказка про «репку» в чувашском варианте: в городе Цивильск вытягивали из земли мальчика — вся его семья, соседи и активисты Общероссийского народного фронта.

Видео необычной спасательной операции уже посмотрели тысячи пользователей Интернета. Ребенок пришел покататься на качелях на только что отремонтированной детской площадке. Коммунальщики потрудились на славу: высыпали чернозем для будущего газона, а ограждения поставить забыли. В итоге до качелей мальчик даже не добрался — увяз в грязи. И простоял так целых 20 минут, пока его не заметила специальная инспекция, проверяющая дворы.



Вытаскивать школьника сбежалась вся округа. В конце концов отец аккуратно взял его на руки. А детские сапоги, утонувшие в грязи, выкапывали лопатой.