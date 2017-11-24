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    В Башкирии пострадавшая в ДТП женщина умерла после отказа врачей ее принять

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    • Фото: crash02 / vk.com
    В Башкирии пострадавшая в ДТП женщина умерла после отказа врачей ее принять

    В Башкирии пострадавшая в ДТП женщина умерла после отказа врачей ее принять

    В Башкирии пострадавшая в ДТП женщина умерла после отказа врачей ее принять
  • Фото: crash02 / vk.com

    • Следователи проводят проверку по факту гибели женщины, которая обратилась в больницу с тяжелыми травмами, но медики отказались ее принять.

    Как сообщается на сайте СУ СКР по республике, 25-летняя местная жительница возвращалась из села Новобелокатай в село Ургала на попутной машине, которая попала в аварию. Женщина получила тяжелые травмы.

    На место выехала скорая помощь, которая и доставила пострадавшую в районную больницу. Однако там женщину принять отказались и направили в больницу в другом поселке. По пути она скончалась.

    В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям врачей, после чего будет принято процессуальное решение.

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