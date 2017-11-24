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    Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО. ПРО, военные испытания, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО

    Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО

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    Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО

    Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО

    Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО

      Россия провела испытания новейшей ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

      Запуск ракеты осуществил расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ.

      Испытания прошли успешно. Противоракета поразила условную цель в установленное время. В Минобороны сообщили, что в нашей стране создается единая национальная система ПРО на базе противоракетных комплексов дальнего и ближнего перехвата, а также зенитных ракетных систем. Завершить ее создание планируют к 2025 году.


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