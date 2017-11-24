Россия провела успешное испытание новой ракеты системы ПРО

Россия провела испытания новейшей ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Запуск ракеты осуществил расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ.



Испытания прошли успешно. Противоракета поразила условную цель в установленное время. В Минобороны сообщили, что в нашей стране создается единая национальная система ПРО на базе противоракетных комплексов дальнего и ближнего перехвата, а также зенитных ракетных систем. Завершить ее создание планируют к 2025 году.





