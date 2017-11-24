В Праге вандалы осквернили памятник маршалу Коневу

В Праге вандалы Праге осквернили памятник советскому маршалу Коневу. На постаменте красной краской написали даты — 1956, 1961, 1968 и 2017.

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Очевидно, речь идет о причастности маршала к подавлению восстания в Будапеште в 1956 году и возведению Берлинской стены в 61-м. 1968-й — год ввода танков в Прагу. Ну а год нынешний — начало споров вокруг так называемой корректировки монумента: пражские власти решили, что надпись на постаменте о заслугах военачальника надо дополнить, указав, что именно под его командованием советские войска подавили восстание в Венгрии. Также в Праге звучат призывы перенести монумент с городской площади на территорию российского посольства.



На днях на защиту Конева собрались десятки жителей города. Среди них были и внучки легендарного маршала. Они призвали помнить подвиг советских, освободивших страну от фашистов.