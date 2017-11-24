Правительство сократило квоту на временное проживание в России

Кабмин РФ распорядился сократить на 19,8 тысячи квоту на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2018 год.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Согласно документу, на 2018 год установлена квота на выдачу 90 360 разрешений на временное проживание. В прошлом году квота составляла 110 160 разрешений.
Отмечается, что размер квоты на 2018 год установлен исходя из предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, которые были подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.
Согласно документу, на 2018 год установлена квота на выдачу 90 360 разрешений на временное проживание. В прошлом году квота составляла 110 160 разрешений.
Отмечается, что размер квоты на 2018 год установлен исходя из предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, которые были подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.
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