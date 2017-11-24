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    «Герои России, какими их не видел никто»: в Москве открылась уникальная фотовыставка. Москва, ветераны, выставки и музеи, героизм, инвалиды, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Герои России, какими их не видел никто»: в Москве открылась уникальная фотовыставка

    «Герои России, какими их не видел никто»: в Москве открылась уникальная фотовыставка

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    «Герои России, какими их не видел никто»: в Москве открылась уникальная фотовыставка

    «Герои России, какими их не видел никто»: в Москве открылась уникальная фотовыставка

    «Герои России, какими их не видел никто»: в Москве открылась уникальная фотовыставка

      Выставка «Герои России, какими их не видел никто» представляет серию портретов участников боевых действий.

      В Москве открылась фотовыставка уникальных портретов. На них — герои, какими их не видел никто. Это ветераны боевых действий, все они получили тяжелые ранения, пережили ампутацию, но не утратили силы духа. Каждый день они ведут борьбу с ограничениями своих физических возможностей и побеждают снова и снова.

      Показать сильных духом людей — главная идея проекта, организованного благотворительным фондом «Память поколений».

      Все снимки сделаны столичными фотографами, хорошо известными в фэшн-индустрии. 364 дня в году они снимают богемных звезд и модные показы, и лишь один день — настоящих героев. Часть этих работ уже можно увидеть в столичном метро.

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