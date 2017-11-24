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    Путин призвал просчитать внешние риски для успешного выполнения гособоронзаказа. ВПК, Путин, Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин призвал просчитать внешние риски для успешного выполнения гособоронзаказа

    Путин призвал просчитать внешние риски для успешного выполнения гособоронзаказа

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    Путин призвал просчитать внешние риски для успешного выполнения гособоронзаказа

    Путин призвал просчитать внешние риски для успешного выполнения гособоронзаказа

    Путин призвал просчитать внешние риски для успешного выполнения гособоронзаказа

      Президент России Владимир Путин призвал специалистов оборонно-промышленного комплекса просчитать риски и принять меры, позволяющие реагировать на возникновение новых внешних ограничений.

      Оборонно-промышленному комплексу необходимо просчитать риски от имеющихся внешних ограничений, учесть появление новых, и, главное, принять меры, которые позволят быстро отреагировать на них. Такую задачу поставил Владимир Путин на итоговом совещании с военными в Сочи.

      Президент отметил, что удерживать ведущие позиции среди мировых экспортеров продукции военного назначения России позволяет постоянное совершенствование вооружений и техники, в том числе в боевых условиях в Сирии.

      Владимир Путин, президент РФ: «Хочу посмотреть, как работали представители промышленности на месте в ходе применения новейших систем вооружения. Я знаю, что там работали не только представители ремонтных бригад, но именно конструкторские бюро, даже представители научных наших учреждений. Это все давайте еще раз проанализируем. Работа их была, прямо скажем, и интересной, и своевременной, и весьма эффективной. Многое удалось поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях».

      По окончании совещания, его участники сообщили журналистам некоторые детали обсуждаемых вопросов. Так, начальник генштаба Герасимов сообщил, что после сокращения российской группировки в Сирии там останутся Центр примирения сторон и две военные базы. А заместитель министра обороны Борисов рассказал о некоторых приоритетах государственной программы вооружений и новой технике.

      Подробности — в репортаже.

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