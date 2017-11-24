Путин призвал просчитать внешние риски для успешного выполнения гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин призвал специалистов
оборонно-промышленного комплекса просчитать риски и принять меры, позволяющие реагировать на возникновение новых внешних ограничений.
Оборонно-промышленному комплексу необходимо просчитать риски от имеющихся внешних ограничений, учесть появление новых, и, главное, принять меры, которые позволят быстро отреагировать на них. Такую задачу поставил Владимир Путин на итоговом совещании с военными в Сочи.
Президент отметил, что удерживать ведущие позиции среди мировых экспортеров продукции военного назначения России позволяет постоянное совершенствование вооружений и техники, в том числе в боевых условиях в Сирии.
Владимир Путин, президент РФ: «Хочу посмотреть, как работали представители промышленности на месте в ходе применения новейших систем вооружения. Я знаю, что там работали не только представители ремонтных бригад, но именно конструкторские бюро, даже представители научных наших учреждений. Это все давайте еще раз проанализируем. Работа их была, прямо скажем, и интересной, и своевременной, и весьма эффективной. Многое удалось поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях».
По окончании совещания, его участники сообщили журналистам некоторые детали обсуждаемых вопросов. Так, начальник генштаба Герасимов сообщил, что после сокращения российской группировки в Сирии там останутся Центр примирения сторон и две военные базы. А заместитель министра обороны Борисов рассказал о некоторых приоритетах государственной программы вооружений и новой технике.
Подробности — в репортаже.
Президент отметил, что удерживать ведущие позиции среди мировых экспортеров продукции военного назначения России позволяет постоянное совершенствование вооружений и техники, в том числе в боевых условиях в Сирии.
Владимир Путин, президент РФ: «Хочу посмотреть, как работали представители промышленности на месте в ходе применения новейших систем вооружения. Я знаю, что там работали не только представители ремонтных бригад, но именно конструкторские бюро, даже представители научных наших учреждений. Это все давайте еще раз проанализируем. Работа их была, прямо скажем, и интересной, и своевременной, и весьма эффективной. Многое удалось поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях».
По окончании совещания, его участники сообщили журналистам некоторые детали обсуждаемых вопросов. Так, начальник генштаба Герасимов сообщил, что после сокращения российской группировки в Сирии там останутся Центр примирения сторон и две военные базы. А заместитель министра обороны Борисов рассказал о некоторых приоритетах государственной программы вооружений и новой технике.
Подробности — в репортаже.
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