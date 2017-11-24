Украина отмечает четвертую годовщину «Евромайдана»

Сегодня исполняется ровно четыре года началу «Евромайдана», который привел Украину к гражданской войне и частичному распаду страны.

В воскресенье 24 ноября 2013 года в центре украинской столицы собрались десятки тысяч человек. Они пришли выступить против отказа Януковича, в то время президента Украины, подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Мирный, как его тогда называли митинг, в конечном итоге привел к государственному перевороту и гражданской войне.



После разгона палаточного городка протестная акция приняла резкий антиправительственный характер. Начались столкновения с «Беркутом», стрельба снайперов по митингующим и милиции. Многие эксперты увидели за этим провокацию и почерк заокеанских спецслужб в пользу тех, кто потом пришел к власти.



А подавляющее большинство украинцев, которые участвовали в Евромайдане, никаких выгод так и не получили, скорее, наоборот.



Юрий Бойко, вице-премьер Украины (2012–2014): «Через 4 года представители власти стали богатыми людьми, а те, кто их привел к власти, стали нищими. Второй вопрос: почему до сих пор не расследовано, кто стрелял на Майдане, кто убивал людей? Почему власть так боится этих расследований?»



Практически ни одного обещания организаторы госпереворота так и не выполнили. Напротив, украинцы столкнулись с крахом экономики, девальвацией гривны, астрономическим ростом тарифов. 5 миллионов граждан Украины уехали на заработки за рубеж.



